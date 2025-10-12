El Perú está considerado como un país clave para la industria del futuro porque produce 8 minerales críticos para la transición energética, ¿cuáles son?

José Estela, experto en energías renovables para minería e industria, gestión y administración de empresas eléctricas, lideró como presidente el Foro de Transición Energética Minera de Perumin 37. A continuación, los alcances.

Perú, “cuna” de minerales

Estela hizo un recuento en el que evidenció el lugar privilegiado de Perú. “Dentro del mapa elaborado por las agencias internacionales de energía, se puede visualizar que de los 17 minerales críticos que requieren las grandes economías para la transición energética, el Perú produce 8 de ellos”, sostuvo.

En detalle, el cobre, hierro, plomo, molibdeno, plata, zinc, indio y grafito son los protagonistas.

“Perú y Chile producimos casi 40% del cobre a nivel mundial; además, estamos muy próximos al triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile) y también poseemos importantes yacimientos de litio, así como de los otros minerales críticos”, agregó.

Por ello, el experto manifestó que el Perú debe apuntar a darle valor agregado a los minerales críticos, para lo cual se necesitaría mejorar la normativa legal.

“En el caso peruano necesitamos un marco que no solamente permita identificar los minerales críticos, sino promoverlos, explotarlos y ponerlos en valor. No necesariamente hay que estar pensando en exportar concentrados de minerales, sino darle un mayor valor agregado”, señaló.

El Perú concentra nueve de los 29 mayores proyectos de cobre detenidos en el mundo, según un estudio del Instituto Peruano de Economía. (Foto: Andina)

Trabajo a nivel regional

El experto consideró cuál es el avance de Perú en comparación con los países vecinos.

“La propuesta de darle valor agregado a los minerales críticos fue un clamor importante en Perumin, considerando que los países mineros tradicionales como Perú y Chile están un paso más adelantados que otros como Ecuador, Argentina y Colombia, los cuales están entrando recién a la explotación de dichos metales”, añadió.

Por ello, subrayó que es importante trabajar en conjunto en la región para ser protagonistas del futuro geopolítico, dada la importancia de los minerales críticos para la industria del futuro y la transición energética.

“Tenemos que vernos como colaboradores estratégicos y ser los protagonistas del futuro geopolítico porque ya no debemos mantenernos simplemente como exportadores de materias primas, sino darle mayor agregado a productos finales y refinados”, afirmó.

“Hay que buscar espacios de cooperación conjunta para aprovechar que los minerales críticos y estratégicos que necesita el mundo son requeridos por los grandes consumidores y gestores de tecnología como China, Estados Unidos y Europa”, concluyó.