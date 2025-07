En los primeros seis meses los ingresos recaudados por la actividad minera sumaron S/ 10,769.8 millones, un incremento de 36.8% comparado con similar periodo del 2024.

Marcial García Schreck, socio de la División de Tax Services de EY Perú, recuerda que el crecimiento de la recaudación minera hasta ahora está más asociado al incremento del precio de nuestros principales metales exportados que a su producción.

En lo que va del año (al 15 de julio), según las cotizaciones que monitorea el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el precio del cobre se ubica -en promedio- en ¢US$ 427 por libra; por encima del 2024 (¢US$ 415, promedio). Además, el oro, en promedio a julio, alcanzó los US$ 3,105 onza troy, superando el año pasado (US$ 2,388, promedio).

El tema de los precios ha compensado, por ejemplo, los resultados de producción. En mayo, el sector minería metálica retrocedió 7.20%, explicado por la caída en la producción de cobre (-5%), oro (-4.65%), molibdeno (-24.08%) y hierro (-62.84%).

Con ello, el oro, que pesa casi la cuarta parte en la producción de metales, acumuló un retroceso de 6.86% en los primeros cinco meses del año, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Exportaciones mineras

Para las exportaciones también ha sido un factor clave. Los envíos mineros sumaron US$ 21,837 millones entre enero y mayo, 15.8% más que en similar periodo del año anterior, de acuerdo con el BCRP, donde los envíos de cobre y oro subieron a US$ 9,976 millones y US$ 7,833 millones, respectivamente.

Es más, en un análisis de Adriana Huamán, economista de CooperAcción, el 33.9% de las exportaciones mineras entre abril del 2020 a los primeros cuatro meses del 2025 se explicarían por mayores cotizaciones de los metales.

Detalla que en un 50.4% el mayor valor de esos envíos mineros se sustentaría en los incrementos en los precios del cobre, y en un 32.7% en los del oro.

Se mantendría tendencia de precios al alza

De acuerdo a proyecciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), para los siguientes meses del 2025 se espera que la recaudación asociada a la minería mantenga una tendencia al alza, favorecida por el dinamismo de la economía tanto a nivel nacional como internacional.

En el frente externo, ese ministerio estima que esa evolución estaría sustentada en el incremento sostenido de la cotización del cobre y el oro, en un contexto de recuperación de la demanda global y expectativas positivas en los mercados de metales.

Huamán coincide en que, de continuar la actual tendencia de precios, este año se podría presentar un mayor nivel de ingresos extraordinarios que el registrado el 2024 y años anteriores.

Factores a favor

Para Marcial García, si bien hay señales positivas para el comportamiento de precios y la recaudación asociada a la minería, aún existen factores de carácter externo y local, que pueden afectar los aportes fiscales de esa actividad productiva.

Por el lado positivo, señaló que el control de la inflación a nivel global ha frenado el incremento de costos para las operaciones mineras, y que hasta meses atrás aún afectaban la utilidad de las empresas, es decir que su rentabilidad (sobre la cual pagan impuestos) ha mejorado.

Otro factor positivo, anotó, es la caída del dólar estadounidense, que puede llevar a que el oro sea cada vez más visto como un activo de refugio, llevando a que su cotización siga en alza, en tanto el cobre es el protagonista a largo plazo de la transición energética global.

Factor de incertidumbre

Sin embargo, advirtió que un factor de incertidumbre puede venir de la anunciada aplicación de aranceles a las importaciones de cobre por parte de Estados Unidos, que el presidente Donald Trump ha previsto aplicar a partir de agosto próximo.

Si bien el más afectado con los aranceles sería Chile, al ser el principal exportador de cobre a Estados Unidos, García refirió que todavía está por verse cómo va a afectar los precios de ese metal rojo a mediano plazo, estando actualmente sujeto a mucha volatilidad.

En el frente interno, el experto observó que, aunque los precios de los metales están en niveles muy altos, eso no está generando incentivos en los inversionistas como para decidirlos a sacar adelante proyectos mineros que estén en etapas avanzadas.

A ello, el especialista le suma la persistencia de la minería ilegal en zonas de operación minera formal, y que también merman la recaudación a esa industria extractiva.

Ya el Minem ha reconocido hace poco que, entre los años 2023 y 2025, la minería ilegal le ha costado al Perú S/7,500 millones en impuestos no pagados, de los cuales S/5,200 corresponden a las pérdidas en Impuesto a la Renta (dejados de recaudar).

