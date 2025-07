A través de su subsidiaria Rio Tinto Mining and Exploration, la empresa presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el proyecto de exploración Minera Chaupi (Arequipa). El objetivo es realizar estudios de exploración minera para evaluar la existencia de un posible yacimiento de cobre.

De acuerdo con la DIA, para la fase de exploración, se implementarán 27 plataformas de perforación diamantina , cada una equipada con pozas de sedimentación, zonas de carga y descarga, patios de maniobra, accesos peatonales y campamento temporal.

Las plataformas estarán ubicadas a más de 50 metros de cuerpos de agua o bofedales, cumpliendo los estándares de protección ambiental. Asimismo, el documento explicó que el proyecto abarcará una extensión efectiva de 228.71 hectáreas, divididas en un área de actividad minera (154.96 ha) y un área de uso minero (73.75 ha).

En concreto, los trabajos se llevarán a cabo en las concesiones Chasca 3, 4, 5 y 7, todas inscritas a nombre de Rio Tinto Mining and Exploration. En esa línea, se indicó que la empresa cuenta con la titularidad de las concesiones mineras y se encuentra a la espera de la aprobación de la DIA. A la par mantiene coordinaciones con la comunidad campesina Huayao Sayhua para el uso legal del terreno superficial.

Durante la fase de exploración de Rio Tinto en Arequipa se instalarán 27 plataformas de perforación diamantina. Foto: Andina

Inversiones proyectadas

La propuesta presentada ante el Minem estimó una inversión de US$ 2 millones para el desarrollo del proyecto, la cual se ejecutará a lo largo de un período de 50 meses (4 años y 2 meses). Esta inversión cubrirá todas las etapas del proyecto tales como construcción, operación, cierre y poscierre.

De acuerdo a la DIA, el cronograma establece que la fase de construcción se extenderá por 39 meses e incluirá la habilitación de accesos, plataformas y componentes auxiliares. La etapa de operación, con una duración de 40 meses, contempla la perforación diamantina y el análisis de los resultados obtenidos. Posteriormente, la fase de cierre, que tomará 42 meses, se enfocará en la obturación de sondajes y la rehabilitación de accesos y plataformas.

Finalmente, durante los 6 meses correspondientes al poscierre, se realizarán inspecciones ambientales postoperativas. En cuanto a la distribución de la inversión, se destinarán US$ 250,000 a la etapa de construcción, US$ 1.5 millones a la operación, US$ 230,000 al cierre y US$ 20,000 al poscierre.