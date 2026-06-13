La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la restricción temporal de la circulación vehicular en diversas vías del Centro Histórico de Lima ante las movilizaciones convocadas para los próximos días. La medida, según indicó la comuna, busca garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger esta zona monumental de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, la disposición fue adoptada por encargo del alcalde Renzo Reggiardo y tras la evaluación de informes de inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La restricción fue aprobada mediante la Resolución de Subgerencia N.° 002413-2026-GMU-SER y estará vigente desde las 00:00 horas del 13 de junio hasta las 00:00 horas del 15 de junio.

El perímetro comprendido por la medida incluye la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre, en el Cercado de Lima.

Restricción temporal de tránsito vehicular en el Centro Histórico. Foto: MML

La municipalidad precisó que las acciones operativas y de control estarán a cargo de la Policía Nacional, entidad responsable de ejecutar los cierres de acceso, supervisar el tránsito y adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad durante el desarrollo de las movilizaciones.

Asimismo, estas labores se realizarán en coordinación con la Municipalidad de Lima y con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el objetivo de asegurar la continuidad del sistema de transporte y la movilidad en la ciudad.

La disposición contempla excepciones para ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional, unidades oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, así como vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y unidades logísticas vinculadas a actividades permitidas.

Respecto al transporte público, la comuna informó que la Policía Nacional, en coordinación con las entidades competentes, podrá habilitar o restringir la circulación de unidades del Metropolitano y de corredores complementarios, dependiendo de las condiciones de seguridad que se presenten durante la vigencia de la medida.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhortó a los ciudadanos a planificar con anticipación sus desplazamientos, optar por rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito y las disposiciones adoptadas en el marco de las movilizaciones.