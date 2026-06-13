La Policía Nacional ejecutará los cierres de acceso y controles de tránsito en coordinación con la Municipalidad de Lima y la ATU. Foto: Andina.
La Policía Nacional ejecutará los cierres de acceso y controles de tránsito en coordinación con la Municipalidad de Lima y la ATU. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La anunció la restricción temporal de la circulación vehicular en diversas vías del Centro Histórico de Lima . La medida, según indicó la comuna, busca garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger esta zona monumental de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, la disposición fue adoptada por encargo del y tras la evaluación de informes de inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

LEA TAMBIÉN: Contraloría alerta baja ejecución del Foncomun y riesgos en obras de MML, VMT y Punta Hermosa

La restricción fue aprobada mediante la Resolución de Subgerencia N.° 002413-2026-GMU-SER y estará vigente desde las 00:00 horas del 13 de junio hasta las 00:00 horas del 15 de junio.

El perímetro comprendido por la medida incluye la avenida Alfonso Ugarte, el contorno del río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, así como las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre, en el Cercado de Lima.

Restricción temporal de tránsito vehicular en el Centro Histórico. Foto: MML
Restricción temporal de tránsito vehicular en el Centro Histórico. Foto: MML

La municipalidad precisó que las acciones operativas y de control estarán a cargo de la Policía Nacional, entidad responsable de ejecutar los cierres de acceso, supervisar el tránsito y adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad durante el desarrollo de las movilizaciones.

Asimismo, estas labores se realizarán en coordinación con la Municipalidad de Lima y con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con el objetivo de asegurar la continuidad del sistema de transporte y la movilidad en la ciudad.

La disposición contempla excepciones para ambulancias, unidades de bomberos, vehículos de la Policía Nacional, unidades oficiales en cumplimiento de funciones, residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, así como vehículos con destino a playas de estacionamiento autorizadas y unidades logísticas vinculadas a actividades permitidas.

LEA TAMBIÉN: Congreso busca “quitarle” la Línea Amarilla a la MML y dársela a ProInversión

Respecto al transporte público, la comuna informó que la Policía Nacional, en coordinación con las entidades competentes, podrá habilitar o restringir la circulación de unidades del Metropolitano y de corredores complementarios, dependiendo de las condiciones de seguridad que se presenten durante la vigencia de la medida.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhortó a los ciudadanos a planificar con anticipación sus desplazamientos, optar por rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el estado del tránsito y las disposiciones adoptadas en el marco de las movilizaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría alerta baja ejecución del Foncomun y riesgos en obras de MML, VMT y Punta Hermosa
Congreso busca “quitarle” la Línea Amarilla a la MML y dársela a ProInversión
Elecciones 2026: Discrepancias sobre medida cautelar de la MML ante el TC

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.