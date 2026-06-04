Renzo Reggiardo calcula que hasta 1 millón de personas se perjudicaron por irregularidades en elecciones del 12 de abril. Foto: Andina / difusión
Renzo Reggiardo calcula que hasta 1 millón de personas se perjudicaron por irregularidades en elecciones del 12 de abril. Foto: Andina / difusión
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Redacción Gestión
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El Poder Judicial rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por el alcalde de Lima, , con la cual buscaba que se suspenda la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

De acuerdo con el Quinto Juzgado Constitucional, el pedido de Reggiardo no concurre con los elementos previstos para que proceda, por lo que resulta improcedente.

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El burgomaestre apuntaba a que se anule el acuerdo del JNE que reconocía a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral, pausando así el proceso democrático.

El PJ alegó que

Reggiardo y Rafael López Aliaga, ambos de Renovación Popular y vinculados por la alcaldía de Lima, son voceros del presunto fraude electoral denunciado tras la primera vuelta del 12 de abril. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Reggiardo y Rafael López Aliaga, ambos de Renovación Popular y vinculados por la alcaldía de Lima, son voceros del presunto fraude electoral denunciado tras la primera vuelta del 12 de abril. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

“Las propuestas cautelares no resultan idóneas en tanto implicaría la afectación del derecho a la totalidad de los ciudadanos que sí asistieron, ya no con el retraso de unas horas, sino con la postergación de un plazo indeterminado de su derecho al voto y del proceso de formación electoral, lo que conlleva desestimar las pretensiones cautelares en tal sentido”, reza el documento.

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Días atrás,r y se iban a celebrar elecciones complementarias tras las irregularidades vistas en algunos locales de Lima; no obstante, el PJ señala que es inviable realizarlas por el poco espacio de tiempo.

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