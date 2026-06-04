El Poder Judicial rechazó la solicitud de medida cautelar presentada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con la cual buscaba que se suspenda la segunda vuelta del domingo 7 de junio.

De acuerdo con el Quinto Juzgado Constitucional, el pedido de Reggiardo no concurre con los elementos previstos para que proceda, por lo que resulta improcedente.

El burgomaestre apuntaba a que se anule el acuerdo del JNE que reconocía a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral, pausando así el proceso democrático.

El PJ alegó que las propuestas cautelares afectarían el derecho de aquellos ciudadanos que ejercieron el voto.

Reggiardo y Rafael López Aliaga, ambos de Renovación Popular y vinculados por la alcaldía de Lima, son voceros del presunto fraude electoral denunciado tras la primera vuelta del 12 de abril. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

“Las propuestas cautelares no resultan idóneas en tanto implicaría la afectación del derecho a la totalidad de los ciudadanos que sí asistieron, ya no con el retraso de unas horas, sino con la postergación de un plazo indeterminado de su derecho al voto y del proceso de formación electoral, lo que conlleva desestimar las pretensiones cautelares en tal sentido”, reza el documento.

LEA TAMBIÉN: Juntos por el Perú no recibió permiso para mitin en el Centro Histórico de Lima

Días atrás, el alcalde Renzo Reggiardo aseguró “tener fe” en que su pedido ante el PJ y el TC iba a proceder y se iban a celebrar elecciones complementarias tras las irregularidades vistas en algunos locales de Lima; no obstante, el PJ señala que es inviable realizarlas por el poco espacio de tiempo.