El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por las expresiones que presuntamente habría realizado contra autoridades electorales durante la campaña presidencial y después de los resultados de las Elecciones Presidenciales 2026.

La decisión fue adoptada a raíz de una denuncia presentada por Rubén Serpa Valdez, quien atribuyó al excandidato presidencial la presunta comisión de hechos de relevancia penal vinculados con el proceso electoral.

¿Qué señala la denuncia?

Según el documento fiscal, el 1 de abril, luego de participar en un debate presidencial, López Aliaga se habría referido en términos presuntamente intimidatorios contra Piero Corvetto, entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Asimismo, el denunciante sostuvo que, luego de la jornada electoral del 12 de abril, el excandidato presidencial habría cuestionado la legitimidad del proceso debido a presuntas irregularidades.

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También indicó que convocó a una movilización frente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde presuntamente realizó expresiones dirigidas contra autoridades electorales.

Rafael López Aliaga participó en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”. Foto: Hugo Pérez / GEC

Diligencias preliminares por 60 días

Ante estos hechos, la Fiscalía dispuso iniciar diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra López Aliaga y quienes resulten responsables.

La investigación comprende la presunta comisión del delito contra la libertad personal, en la modalidad de coacción, previsto en el artículo 151 del Código Penal. También incluye el presunto delito contra la voluntad popular, en la modalidad de perturbación o impedimento del proceso electoral.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público tomará la declaración testimonial de Rubén Serpa Valdez para que precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados.

Además, solicitará a diversos medios de comunicación el material audiovisual de las entrevistas y declaraciones públicas realizadas por López Aliaga durante el periodo comprendido en la investigación.

De otro lado, la Fiscalía pidió al Jurado Nacional de Elecciones informar si tomó conocimiento de las expresiones atribuidas al investigado. También dispuso la declaración testimonial del presidente del JNE, Roberto Burneo, para que brinde información sobre estos hechos.

La investigación busca determinar si los hechos denunciados tienen relevancia penal y establecer la eventual responsabilidad de López Aliaga y de otros involucrados.