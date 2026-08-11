El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Osinergmin, realizó este lunes 10 de agosto un operativo en 63 grifos de Pucallpa para monitorear la disponibilidad de los combustibles y verificar que los comercializadores cumplan con reportar sus precios actualizados.

Esta acción -informó esa entidad- se suma a las fiscalizaciones que ha venido realizando desde el 30 de julio de manera ininterrumpida, con la finalidad de contribuir con un abastecimiento continuo de combustible para beneficio de la ciudadanía.

De los 48 grifos supervisados durante el día en las zonas de Callería, Manantay y Yarinacocha, veinte estaban funcionando con disponibilidad de dos o más productos; diez atendían con disponibilidad de un solo producto (diésel B5, gasolina regular, gasolina premium o GLP a granel) y dieciocho estaban cerrados al momento de la inspección, de los cuales 2 contaban con producto.

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Stock podría reducirse

Adicionalmente, Osinergmin realizó una supervisión nocturna a 15 grifos, de los cuales 14 se encontraban cerrados.

Osinergmin verifica los niveles de stock de combustibles en grifos de Pucallpa

También verificó que la planta de ventas Pucallpa contaba con stock estimado para 5.7 días de gasolina regular y 4.6 días de diésel B5 contenido en tanques, cisternas ubicadas en planta, cisternas en cocheras y unidades en tránsito.

Esta cantidad de stock se vería reducida, si se persiste en el bloqueo de la carretera Federico Basadre que no permite el ingreso de nuevas cisternas, según advirtió el Osinergmin.

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Osinergmin advierte que, ante situaciones de inseguridad que ponen en peligro el transporte y suministro de combustible a las estaciones de servicio, las cisternas no podrían salir a despachar el combustible desde la planta de ventas de Pucallpa, agravando la situación en los grifos.

Cabe destacar también, que en los últimos días (7 y 8 de agosto) se evidenció un incremento en la demanda de combustible destinado a los grifos y estaciones de servicio.

La supervisión a cargo de Osinergmin tiene como objetivo monitorear los inventarios y la evolución del abastecimiento. Asimismo, iniciará procedimientos de sanción en caso de verificar que los grifos no estén reportando sus precios actualizados.

Transparencia en precios

Respecto a los precios de los combustibles, Osinergmin recuerda que estos se determinan bajo el régimen de libre mercado, por lo que el organismo no fija ni regula los precios de venta al público.

No obstante, supervisa que los establecimientos reporten correctamente sus precios y que esta información sea transparente y accesible para los consumidores.

Osinergmin pone a disposición de la ciudadanía a nivel nacional el aplicativo gratuito “Facilito”, una herramienta que permite ubicar los grifos más cercanos, comparar precios y elegir la mejor alternativa de compra.

Si el precio exhibido en un establecimiento no coincide con el registrado en la plataforma, los usuarios pueden reportarlo directamente desde el aplicativo o comunicarse con la línea gratuita 1840.

Osinergmin indicó que continuará monitoreando la disponibilidad de combustibles en Ucayali y verificando el cumplimiento de las obligaciones de los agentes del mercado.