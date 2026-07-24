Wall Street cerró este jueves 23 de julio en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0.97 %, tras dispararse el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Al cierre de la jornada, el Dow se situó en los 51.711 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió 1.21% hasta los 7.408 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajó 2.15% hasta las 25.137 unidades.

El petróleo intermedio de Texas (WTI por sus siglas en inglés) subió este jueves un 6.17 %, hasta 92,19 dólares el barril, después del ataque de los rebeldes hutíes contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

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Tras varios días de tensiones con Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení y es aliado de Washington, los bombardeos amenazan con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo.

Al igual que el petróleo, al término de la jornada el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía hasta el 4.7%, su nivel más alto desde enero de 2025.

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En el ámbito corporativo, la tecnológica Alphabet, matriz de Google y Youtube, cayó 7%, después de elevar en la jornada anterior su previsión anual de gastos de capital, que incluye infraestructuras para la inteligencia artificial (IA), hasta un rango entre los 195,000 y 205,000 millones de dólares

El jefe financiero de la empresa, Anat Ashkenazi, publicó las nuevas estimaciones en la conferencia telefónica para analizar los resultados trimestrales, que arrojaron un fuerte crecimiento en Google Cloud, con un 82 %, y las justificó porque hay una “aceleración en la entrega de capacidad para cubrir la creciente demanda”.

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Solo en el segundo trimestre, Alphabet tuvo unos gastos de capital de 44.900 millones de dólares, que el ejecutivo atribuyó principalmente al “gasto en infraestructura técnica para respaldar inversiones en IA”. Un 60 % de ese dinero fue a servidores y otro 40 % a centros de datos y equipamiento de redes, detalló.

En el sector tecnológico, Meta bajó un 3.4 %, Microsoft un 2 % y Amazon un 4.6 %, mientras que Tesla perdió un 14.5 % tras decepcionar a los inversores con sus resultados del segundo trimestre.

Elaborado con información de EFE.