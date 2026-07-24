Wall Street cierra en rojo tras dispararse el petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
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Redacción Gestión
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por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Al cierre de la jornada,

después del ataque de los rebeldes hutíes contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo.

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los bombardeos amenazan con convertir en otro escenario del conflicto al estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo.

Al igual que el petróleo,

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En el ámbito corporativo, la tecnológica Alphabet, matriz de Google y Youtube, cayó 7%, después de elevar en la jornada anterior su previsión anual de gastos de capital, que incluye infraestructuras para la inteligencia artificial (IA), hasta un rango entre los 195,000 y 205,000 millones de dólares

El jefe financiero de la empresa, Anat Ashkenazi, publicó las nuevas estimaciones en la conferencia telefónica para analizar los resultados trimestrales, que arrojaron un fuerte crecimiento en Google Cloud, con un 82 %, y las justificó porque hay una “aceleración en la entrega de capacidad para cubrir la creciente demanda”.

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Solo en el segundo trimestre, Alphabet tuvo unos gastos de capital de 44.900 millones de dólares, que el ejecutivo atribuyó principalmente al “gasto en infraestructura técnica para respaldar inversiones en IA”. Un 60 % de ese dinero fue a servidores y otro 40 % a centros de datos y equipamiento de redes, detalló.

En el sector tecnológico,

Elaborado con información de EFE.

El sector tecnológico, al cierre de la jornada, reportó que Meta bajó un 3.4 %, Microsoft un 2 % y Amazon un 4.6 %, mientras que Tesla perdió un 14.5 %. Foto: Bloomberg
El sector tecnológico, al cierre de la jornada, reportó que Meta bajó un 3.4 %, Microsoft un 2 % y Amazon un 4.6 %, mientras que Tesla perdió un 14.5 %. Foto: Bloomberg

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