La paralización que afecta a la ciudad de Pucallpa, por cuarto día consecutivo viene generando un fuerte impacto económico. Rubén Cerna, presidente de la Cámara de Comercio de Ucayali, estimó que las pérdidas alcanzan los S/ 50 millones diarios, debido a la interrupción de gran parte de las actividades económicas.

“Se puede hablar de una paralización del 90% de las actividades económicas”, señaló Cerna en Canal N.

Cerna señaló que el sector empresarial ha solicitado la intervención de los diferentes niveles de gobierno para encontrar una salida al conflicto y poner fin a la medida de fuerza.

“Hemos solicitado a los diversos entes e instituciones de los tres niveles de gobierno llegar a un acuerdo satisfactorio para poder levantar este paro que tanto daño le está haciendo a la región, a la ciudad de Pucallpa en especial”, manifestó en Canal N.

Los transportistas de la región Ucayali vienen acatando un paro debido al incremento del precio del combustible. Según testimonios, el valor del diésel alcanza los S/ 22 por galón, mientras que el regular pasó de S/ 16 a S/ 20 en algunos grifos de Pucallpa.

Cámara responsabiliza a Petroperú por desabastecimiento

Cerna sostuvo que el origen del problema está relacionado con el abastecimiento de combustible y responsabilizó directamente a Petroperú por las dificultades que atraviesa la región.

“El culpable de todo el problema que se está atravesando es Petroperú. El abastecimiento de combustible ha sido deficiente. Nosotros, junto a Loreto, recibimos el peor combustible del país”, afirmó.

Explicó que existe una regulación que permite que Ucayali y Loreto sean abastecidos con combustible producido en Conchán, cuestionando sus características debido al nivel de azufre.

“Existe un decreto, el 011-2024, que autorizó que los departamentos de Ucayali y Loreto sean abastecidos con un combustible que es producido en Conchán, que no utiliza las técnicas necesarias para eliminar el azufre”, indicó.

Según Cerna, mientras en otras regiones se comercializa combustible con un máximo de 50 partículas por millón de azufre, en Ucayali se estaría distribuyendo un producto con niveles superiores.

“Mientras en las otras regiones se vende un combustible con un máximo de 50 partículas por millón de azufre, en Ucayali nos venden un combustible que tiene más de 3,500 partículas por millón de azufre”, sostuvo.

Se puede hablar de una paralización del 90% de las actividades económicas, sostuvo Rubén Cerna, presidente de la Cámara de Comercio de Ucayali. Foto: Captura de video/Canal N

El dirigente empresarial advirtió que esta situación genera contaminación y afecta a los vehículos y maquinarias que utilizan dicho combustible. Añadió que este reclamo viene siendo planteado desde hace varios años.

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Empresas tienen mayor capacidad de almacenamiento

Cerna también cuestionó la capacidad de abastecimiento de Petroperú frente a la demanda de combustible existente en Ucayali.

Detalló que algunas empresas dedicadas a la comercialización de combustible cuentan con una capacidad de almacenamiento de entre 8,000 y 10,000 galones, mientras que Petroperú tendría dificultades para garantizar un suministro adecuado.

“Las plantas que tiene Petroperú solamente tienen una capacidad de almacenamiento máximo para cubrir un día de exceso de falta de abastecimiento de combustible, cuando la norma manda que por lo menos deba cubrir 15 días”, afirmó.

Asimismo, indicó que el consumo de combustible en Ucayali durante estos meses llega aproximadamente a 190,000 galones y advirtió que la demanda aumentará el próximo mes debido al inicio de la actividad extractiva de productos forestales.