El Gobierno prepara medidas para enfrentar el incremento del precio de los combustibles y prevé presentar en los próximos días propuestas destinadas a reducir su impacto sobre la población, anunció la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Durante una visita de trabajo a Tumbes, la mandataria señaló que el Ejecutivo viene evaluando alternativas frente al encarecimiento registrado durante los últimos meses, situación que atribuyó al contexto internacional y a los conflictos que se desarrollan fuera del país.

“Sabemos que hace cinco meses, debido a la guerra que existe en otras partes del mundo, los precios de los combustibles lamentablemente han subido. Este Gobierno va a tomar cartas en el asunto y en los próximos días daremos algunas propuestas para poder aliviar esta situación”, señaló.

Fujimori no adelantó cuáles serán las medidas que adoptará el Ejecutivo ni los mecanismos que podrían utilizarse para contener o compensar el impacto del incremento de los combustibles.

Presidenta Fujimori: Este Gobierno tomará cartas en el asunto ante el alza de los combustibles | Foto: Andina

Reunión con transportistas por inseguridad

La presidenta también anunció que convocará próximamente a representantes del sector transporte para abordar los problemas de inseguridad que enfrentan conductores y empresas, particularmente ante los casos de extorsión y sicariato.

Según indicó, el Gobierno busca reforzar la coordinación entre las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad y brindar mayor respaldo a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Fujimori sostuvo que espera que el fortalecimiento de las acciones de inteligencia y la articulación entre las autoridades permitan avanzar en la captura de personas vinculadas con extorsiones y sicariato.

S/40 millones para intervenciones en Tumbes

Las declaraciones se produjeron durante la supervisión de los trabajos de limpieza y descolmatación en la margen derecha del río Tumbes, ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Las intervenciones buscan disminuir el riesgo de desbordes y proteger tanto a la población como a las áreas agrícolas frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

Fujimori informó que se han identificado 15 puntos críticos en Tumbes y que cuatro de ellos han sido señalados como prioritarios por las autoridades regionales y locales.

Para financiar las intervenciones, anunció una transferencia de S/40 millones y sostuvo que, de necesitarse recursos adicionales, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá ampliar el presupuesto destinado a estos trabajos.

Obras paralizadas y servicios básicos

Durante su recorrido por la región, la mandataria indicó que encontró diversas obras paralizadas y señaló que el Ejecutivo revisará su situación para determinar qué acciones permitirían reactivarlas.

También afirmó que entre las prioridades del Gobierno se encuentran atender las brechas relacionadas con agua y saneamiento, así como avanzar en los procesos de titulación. A ello agregó las deficiencias observadas en establecimientos de salud de la región.

Tras supervisar los trabajos en el río Tumbes, Fujimori recorrió el sector Cerro Blanco, en el distrito de San Juan de la Virgen, donde conversó con vecinos sobre sus principales demandas. También visitó la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre y el centro de salud mental comunitario TUMPIS.

En las actividades participaron los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de Defensa, Rafael Belaúnde; la gobernadora regional de Tumbes, Rosario Palacios; además de representantes del Congreso y autoridades locales.

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