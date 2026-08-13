El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en agosto.

La autoridad monetaria argumenta que, en julio, la inflación mensual fue de 0.29% y la inflación sin alimentos y energía de 0.28%.

Este resultado se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos y por el incremento de las tarifas de transporte nacional debido a la mayor demanda estacional por Fiestas Patrias.

En términos interanuales, la inflación total aumentó de 4% en junio a 4.1% en julio, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4.5% a 4.6% en el mismo periodo. Este desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril.

Asimismo, la autoridad monetaria menciona que, excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1.7% interanual, y se mantiene por debajo de 2% desde abril del año pasado.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso. El presente año, no ha realizado ningún movimiento.

Expectativa

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2.8% en junio a 3% en julio, en el límite superior del rango meta de inflación.

“Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación”, señala el BCRP en su comunicado.

Sin embargo, existe el riesgo de que un Fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente tengan efectos más persistentes sobre la inflación, advierte.

Los indicadores adelantados de la actividad económica a julio siguen mostrando un buen desempeño. En la encuesta del Banco Central, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, mientras que la mayoría de los indicadores de expectativas mostró un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista.

Los riesgos globales se han moderado recientemente debido a la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos. Sin embargo, persiste la incertidumbre en torno al desenlace de las negociaciones en Medio Oriente, lo que se suma a otros riesgos geopolíticos y comerciales.

En este entorno, las perspectivas favorables de crecimiento de la actividad económica mundial continúan siendo positivas y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, y reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.