El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversos cálculos prevén que el de 2026-2027 será mucho más potente. Foto: Andina
El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversos cálculos prevén que el de 2026-2027 será mucho más potente. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que se elevó al 95%

De acuerdo con el reporte, existe un 69% de que el evento en la nueva escala de medición supere a todos los FEN registrados desde 1950.

La NOAA revela que las anomalías de temperatura en la subsuperficie fueron significativas, , mientras que se suprimieron sobre Indonesia.

“El Niño continuará fortaleciéndose hasta el final de año”, resaltaron.

A modo de conclusión, la NOAA asegura que para el otoño e invierno del hemisferio norte entre 2026 y 2027 —es decir, la primavera y verano en el hemisferio sur—.

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