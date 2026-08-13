La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que se elevó al 95% la probabilidad de que el fenómeno El Niño tenga una magnitud muy fuete para el último trimestre del año.

De acuerdo con el reporte, existe un 69% de que el evento en la nueva escala de medición supere a todos los FEN registrados desde 1950.

La NOAA revela que las anomalías de temperatura en la subsuperficie fueron significativas, alcanzando más de 10.0°C en profundidad; además de que las precipitaciones se intensificaron desde el Pacífico central hasta el este, mientras que se suprimieron sobre Indonesia.

“El Niño continuará fortaleciéndose hasta el final de año”, resaltaron.

A modo de conclusión, la NOAA asegura que El Niño cobra más fuerza y tiene una tasa de ocurrencia superior al 90% en la categoría “muy fuerte” para el otoño e invierno del hemisferio norte entre 2026 y 2027 —es decir, la primavera y verano en el hemisferio sur—.