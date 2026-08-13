Según el Panel de Monitoreo del Internet Móvil del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la velocidad promedio de descarga en redes 4G a nivel nacional fue de 12.88 megabits por segundo (Mbps) durante el primer semestre de 2026, superando los 11.71 Mbps registrados en el mismo periodo del 2025.

La velocidad de descarga es la rapidez con la que tu dispositivo recibe datos desde internet y es uno de los indicadores que permite conocer el desempeño del servicio de internet móvil.

Por empresa operadora

En cuanto al desempeño por empresa operadora, Claro registró la mayor velocidad promedio de descarga de internet móvil en este periodo con 13.31 Mbps, seguida de Entel (12.86 Mbps), Bitel (12.73 Mbps) y Movistar (12.30 Mbps).

El panel de monitoreo también evalúa otros indicadores como la velocidad de subida, la latencia, el tiempo de cobertura y la pérdida de paquetes, los cuales forman parte del Índice de Calidad de Internet Móvil.

En lo que respecta a la velocidad de subida, durante el primer semestre de 2026, el promedio nacional se ubicó en 3.16 Mbps.

En tanto, el indicador de latencia, que analiza si se accede a un contenido en línea con mayor o menor retardo, tuvo un promedio nacional de 53.96 ms (milisegundos), mejorando lo registrado en el primer semestre de 2025 (56.49 ms).

Por su parte, el indicador tiempo de cobertura, que mide el porcentaje de tiempo en el cual estamos conectados dentro una red 4G, alcanzó un promedio semestral de 92.48 %, lo que significó una mejora con respecto al primer semestre del año 2025 (92.36 %).

Finalmente, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta, en audio y videoconferencias, por ejemplo), registró un promedio de 0.74 % a nivel nacional, lo que representó un avance respecto a lo registrado en el mismo periodo del año previo (0.83 %).

En el ranking de indicadores, basado en el promedio ponderado de todos los indicadores de internet móvil en 4G, el desempeño de este servicio, en base a la experiencia del usuario, se situó en 79.84%, lo que evidencia una mejora de 2.6 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2025 (77.24%).

Por empresa, Entel fue el operador con mejor desempeño (80.82 %), seguido de Claro (80.26 %), Bitel (79.19%) y Movistar (78.73%).