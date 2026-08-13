El fabricante de vehículos deportivos de lujo Porsche prevé poner fin de aquí a 2030 a la producción de su buque insignia eléctrico, el Taycan, cuyas ventas se desplomaron en los últimos años, informó este jueves la revista económica alemana WirtschaftsWoche.

Según este medio, “existiría un acuerdo con el comité de empresa, aunque todavía no fue formalizado por escrito”.

Lanzado en 2019, el Taycan era el escaparate del grupo automovilístico de Stuttgart (sur) en el segmento eléctrico, pero sus ventas se hundieron en los últimos años.

De casi 41,000 unidades en 2023, cayeron a unas 16,000 el año pasado y, durante el primer semestre de 2026 apenas se vendieron algo más de 6,000 vehículos. Consultada por la AFP, la empresa no respondió de inmediato para confirmar este proyecto.

Según WirtschaftsWoche, que cita fuentes internas, inicialmente se estudió trasladar la producción del Taycan de la planta de Stuttgart a la fábrica de Leipzig, en el este del país. También se analizó otra opción, consistente en detener rápidamente la producción del modelo, pero finalmente se optó por una retirada progresiva del mercado de aquí a 2030.

El Porsche Taycan Turbo 100% eléctrico es un carro que genera 680 CV que acelera de 0 a 100 km/h en 3.2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 260 km/h. (Foto: Porsche)

Hasta entonces, la producción debería continuar en Stuttgart, según la revista.

En 2025, Porsche dio un giro estratégico en materia de electrificación al decidir prolongar la vida de sus motores de combustión e híbridos ante una adopción del vehículo eléctrico más lenta de lo previsto en Europa y Estados Unidos.

Como otros grupos automovilísticos europeos, la filial del gigante Volkswagen busca recuperar la rentabilidad después de que el año pasado su beneficio operativo se desplomara más de 90%.

El fabricante del mítico 911 también afronta condiciones de mercado difíciles en China, donde los grupos locales ejercen una intensa presión sobre los precios en el segmento de lujo, especialmente en el caso de los vehículos eléctricos.