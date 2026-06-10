Las versiones usadas recientes del RAV4 híbrido suelen ofrecerse por encima de sus precios originales de lista, incluso con miles de millas en el odómetro. En algunos casos, cuestan más que un modelo 2026 nuevo recién salido de la fábrica de Toyota Motor Corp.

Que un vehículo usado valga más que uno nuevo parece desafiar una regla básica del mercado automotor. Sin embargo, refleja algunas de las fuerzas que están moldeando el sector en EE.UU. este año.

Brandon Wingate condujo durante cinco horas a través de Georgia para probar un RAV4 usado que encontró en internet. Fotógrafa: Megan Varner/Bloomberg

La guerra en Irán disparó los precios de la gasolina, con el promedio nacional de la regular muy por encima de US$ 4 por galón. Algunos compradores optaron por vehículos eléctricos usados, que suelen venderse con fuertes descuentos respecto de su precio original. Otros, que no quieren o no pueden dar el salto a un vehículo totalmente eléctrico, recurrieron a los híbridos, que combinan un motor eléctrico con uno de combustión. Durante mucho tiempo considerados un producto de nicho en EE.UU., ahora son muy codiciados.

Y, al menos por ahora, no hay suficientes RAV4 híbridos nuevos para todos.

La producción entró en una pausa el año pasado, cuando Toyota dejó de fabricar la quinta generación del SUV compacto y comenzó a producir la sexta. Con menos RAV4 nuevos llegando a las salas de exhibición, muchos compradores potenciales quedaron en listas de espera. Las versiones usadas —siempre que sean de años recientes y estén en buen estado— se venden con una prima, incluso por encima del precio de lista de un auto nuevo.

Christina Wingate, la esposa de Brandon, echa gasolina a su RAV4. Fotógrafa: Megan Varner/Bloomberg

El RAV4 híbrido rinde más de 40 millas por galón, muy por encima del promedio de 27.2 mpg de los autos nuevos en EE.UU. Es tan popular que Toyota eliminó todas las versiones no híbridas del RAV4 a partir de este año modelo. Y Brandon Wingate, de Albany, Georgia, decidió que era justo lo que necesitaba su familia.

Él y su esposa se decidieron por el vehículo debido a su amplitud interior, la reputación de confiabilidad de Toyota y el ahorro de combustible que ofrece la versión híbrida. Wingate pagó US$ 32,000 en febrero por un RAV4 2024 con 44,000 millas, un auto cuyo precio de lista era de US$ 38,735 cuando era nuevo. Condujo unas cinco horas por el estado para probarlo después de verlo en internet y solo logró que el concesionario le rebajara US$ 500 para compensar una pequeña grieta en una ventana.

“Ya no se negocia: básicamente pagas el precio solicitado”, dijo Wingate, de 42 años, técnico de TI. “Me alegra haberlo comprado cuando lo hicimos, porque los precios del mismo vehículo han subido entre US$ 6,000 y US$ 8,000 desde entonces”.

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De hecho, CarMax publicitó recientemente un RAV4 Hybrid XSE 2024 con 29,000 millas por US$ 46,998, por encima del precio original de lista de US$ 38,735 para esa versión.

Carvana publicó un RAV4 Hybrid Limited 2025 con 5,606 millas por US$ 48,590. Eso representa US$ 6,040 más que el precio minorista sugerido por el fabricante cuando era nuevo. También supera el precio de lista de US$ 43,300 de un modelo Limited 2026.

Toyota, que comenzó a ofrecer una opción híbrida del RAV4 a los estadounidenses hace una década, mantuvo los modelos a gasolina y electricidad en un porcentaje relativamente bajo de sus volúmenes generales de producción. Esa escasez, que ayuda a impulsar los precios elevados, debería terminar a medida que Toyota aumente la producción del nuevo RAV4 exclusivamente híbrido. “Tenemos una cadencia muy metódica de aumento de producción para garantizar una alta calidad”, dijo en una entrevista Cooper Ericksen, jefe de planificación y estrategia de productos de Toyota en Norteamérica.

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Por ahora, sin embargo, Toyota tiene menos de cinco días de inventario de nuevos RAV4 híbridos en sus salas de exhibición de EE.UU., muy por debajo del inventario general de la compañía, de unos 15 días.

“Vendemos todos los que tenemos en stock y tenemos bastantes preventas”, dijo Ryan Redding, gerente general de Jim Norton Toyota en Tulsa, Oklahoma. Los clientes que no quieren esperar suelen buscar RAV4 usados, dijo, lo que significa que también tienen alta demanda. “La mayoría de las veces, no vendemos por encima del MSRP original”, dijo Norton.

Consumer Reports advierte que los nuevos RAV4 2026 se venden por alrededor de 4% más que sus precios de lista. El editor gerente Jeff Bartlett escribió recientemente que los precios deberían bajar gradualmente a medida que aumente la producción, pero que, “como los precios elevados de la gasolina pueden mantener alto el interés en el RAV4, no esperen descuentos pronto”.