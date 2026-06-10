Many borrowers are also dealing with high interest rates on their loans.
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Agencia Bloomberg
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La mayoría de los autos pierden valor en cuanto salen del lote de un concesionario. El RAV4 híbrido lo gana.

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