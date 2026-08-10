ONP lanza curso gratuito con opción a prácticas remuneradas para recién egresados. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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dirigido a recién egresados que buscan reforzar su CV y ganar conocimientos sobre el sistema de pensiones.

. Los seleccionados también recibirán capacitación adicional y una doble certificación.

La convocatoria está dirigida a egresados de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y carreras afines, pertenecientes a las promociones 2025-II y 2026-I. Los postulantes deben estar en el tercio superior y tener como máximo seis meses de egresados.

Esto permitirá que jóvenes de distintas partes del país puedan participar si cumplen con los requisitos.

Durante el curso, los participantes aprenderán sobre el funcionamiento del Sistema Previsional Peruano, la protección social y los retos relacionados con la gestión de pensiones.

Esta segunda etapa incluirá 90 horas de formación especializada y permitirá a los participantes obtener una certificación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de una universidad reconocida.

Las inscripciones y participación son completamente gratuitas y estarán abiertas hasta el viernes 14 de agosto.

La convocatoria está dirigida a egresados de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y carreras afines, pertenecientes a las promociones 2025-II y 2026-I. Foto: Andina
La convocatoria está dirigida a egresados de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y carreras afines, pertenecientes a las promociones 2025-II y 2026-I. Foto: Andina

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