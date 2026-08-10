La Oficina de Normalización Previsional (ONP) abrió la convocatoria para su primer Curso de Extensión Universitaria Previsional (CEUP), dirigido a recién egresados que buscan reforzar su CV y ganar conocimientos sobre el sistema de pensiones.

El curso ofrece la posibilidad de acceder a 30 vacantes para prácticas profesionales remuneradas en la ONP. Los seleccionados también recibirán capacitación adicional y una doble certificación.

La convocatoria está dirigida a egresados de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y carreras afines, pertenecientes a las promociones 2025-II y 2026-I. Los postulantes deben estar en el tercio superior y tener como máximo seis meses de egresados.

El CEUP se dictará de forma virtual, durará 16 horas académicas y, según se precisó, no tendrá límite de vacantes. Esto permitirá que jóvenes de distintas partes del país puedan participar si cumplen con los requisitos.

Durante el curso, los participantes aprenderán sobre el funcionamiento del Sistema Previsional Peruano, la protección social y los retos relacionados con la gestión de pensiones. Al finalizar, los estudiantes con mejores resultados podrán acceder al Programa de Fortalecimiento de Prácticas, donde se elegirán, por orden de mérito, a 30 participantes para realizar prácticas remuneradas en diferentes áreas de la ONP.

Esta segunda etapa incluirá 90 horas de formación especializada y permitirá a los participantes obtener una certificación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de una universidad reconocida.

Las inscripciones y participación son completamente gratuitas y estarán abiertas hasta el viernes 14 de agosto. Las personas que cumplan con los requisitos podrán consultar las bases, revisar el cronograma y participar a través de la página oficial de la ONP.