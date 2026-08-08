Jubilados. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que han cumplido 80 años cuentan con un beneficio que les permite incrementar sus ingresos mensuales. Se trata de la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de la pensión que percibía el asegurado al momento de alcanzar dicha edad.

En agosto del 2026, 145,318 pensionistas del Decreto Ley N° 19990 reciben esta bonificación a nivel nacional.

¿Cuánto reciben los jubilados de la ONP por la BEA?

La Bonificación por Edad Avanzada representa un 25% adicional calculado sobre la pensión que recibía el jubilado cuando cumplió los 80 años.

El monto de la bonificación se incorpora al pago que recibe regularmente el pensionista.

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Los jubilados de la ONP con apellidos paternos que van de la D a la L recibirán su pensión y, en muchos casos, la gratificación por Fiestas Patrias este 8 de julio. (Fuente: Gestión)
Los jubilados de la ONP con apellidos paternos que van de la D a la L recibirán su pensión y, en muchos casos, la gratificación por Fiestas Patrias este 8 de julio. (Fuente: Gestión)

¿Los pensionistas deben solicitar la bonificación del 25%?

No. Una de las características de este beneficio es que su otorgamiento se realiza de oficio, por lo que el pensionista no necesita presentar una solicitud ni efectuar un pago para acceder a la bonificación.

El beneficio no alcanza a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

¿Tienes dudas sobre la BEA?

Si tienes consultas sobre la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), comunícate con ONP Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p.m.

También se puede acceder a los servicios de la ONP a través de onpvirtual.pe.

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