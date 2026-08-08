Al menos 300 niños han muerto en Gaza durante los 300 días transcurridos desde el alto el fuego acordado entre Israel y Hamás en octubre de 2025, informó Unicef, la agencia de Naciones Unidas dedicada a la infancia.

Según el organismo, el número representa un promedio de un niño fallecido cada día pese al acuerdo que buscaba detener las operaciones militares y garantizar el ingreso sin restricciones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Un alto el fuego que deja un promedio de un niño muerto cada día está fallando a los niños” , señaló Edouard Beigbeder, director regional de Unicef para Medio Oriente y el Norte de África.

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El funcionario agregó que cientos de menores también han resultado heridos, muchos de ellos de gravedad, mientras continúan a la espera del fin de la violencia que se les había prometido con el acuerdo.

Situación tras el alto el fuego

El alto el fuego fue declarado el 10 de octubre de 2025. Sin embargo, desde entonces, Israel ha causado la muerte de 1,250 personas en Gaza en ataques diarios, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad.

Unicef alertó que al menos 300 niños han muerto en Gaza durante los 300 días posteriores al alto el fuego. Foto: EFE.

Unicef también advierte que las labores de reconstrucción aún no han comenzado y que tampoco se ha producido el retiro de las toneladas de escombros acumuladas en el enclave.

La situación humanitaria continúa marcada por la escasez de agua potable, medicamentos y gasolina, un recurso necesario para mantener en funcionamiento los generadores que abastecen a quirófanos y hospitales.

El 30 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció “un acuerdo histórico para el desarme completo de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza”, al que calificó como un paso trascendental para la paz y la seguridad.

No obstante, los ataques israelíes sobre la Franja continuaron después de ese anuncio. Según el reporte, 28 personas murieron desde entonces, entre ellas integrantes de varias familias.

La situación tampoco ha experimentado cambios sustanciales en el enclave, donde las tropas israelíes ocupan el 70% del territorio y la mayoría de los 2.1 millones de habitantes de Gaza permanece desplazada y hacinada en tiendas de campaña.

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“Mientras los niños siguen viviendo en condiciones difíciles -entre ellas, refugios superpoblados y acceso limitado al agua potable y a los servicios sanitarios-, la ONU y sus socios humanitarios están haciendo todo lo posible por ampliar la ayuda”, reza el texto de Unicef, que pide, además, financiación adicional para incrementar las acciones de protección infantil, ayuda a familias desplazadas y asistencia a niños con discapacidad.

Con información de EFE.