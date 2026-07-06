El grupo armado palestino Hamás afirmó el lunes que disolvió su gobierno en Gaza y que se prepara para transferir el poder a un comité técnico respaldado por las Naciones Unidas como parte de un acuerdo de alto al fuego.

Hamás no indicó si planea dar el paso crucial de desarmarse o de entregar la seguridad a una fuerza internacional, pero describió su decisión como una prueba de su compromiso con la reconstrucción de Gaza tras años de guerra.

No estaba claro si la medida, anunciada por un funcionario de menor rango, conduciría a algún cambio significativo sobre el terreno.

La Junta de Paz, la nueva entidad encabezada por el presidente Donald Trump con el mandato de gobernar y reconstruir Gaza, señaló que estaba al tanto del anuncio de Hamás, pero que evaluaría su impacto en función de “acciones, no promesas”. La junta subrayó en un comunicado en X que el comité tecnocrático debe controlar todas las armas en Gaza, tal como se establece en el acuerdo de cese de fuego.

En una conferencia de prensa, Ismail al-Thawabta, director general de la Oficina de Medios del Gobierno administrada por Hamás, dijo el lunes que “solo el personal técnico y profesional” permanecería en sus puestos para gestionar los asuntos cotidianos del enclave palestino.

“Todos los empleados que trabajan en la prestación de servicios son ‘empleados del Estado’ y están plenamente preparados para trabajar bajo el Comité Nacional para la Administración de Gaza”, declaró al-Thawabta durante una conferencia de prensa en el patio del Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah. El portavoz de Hamás, Hazem Qassem , lo calificó como “un paso positivo en el camino para implementar el acuerdo de alto al fuego”.

Un niño palestino camina cerca de un campamento para desplazados en la playa de la ciudad de Gaza, el 3 de julio de 2026. (EYAD BABA / AFP)

Israel desestimó el anuncio por considerarlo irrelevante. “La supuesta renuncia del gobierno de Hamás, en la que todos los miembros de Hamás permanecen en sus puestos, es una maniobra propagandística que no tiene importancia”, expresó un funcionario israelí, bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios.

El comité de tecnócratas con sede en El Cairo está presidido por Ali Shaath, un ingeniero nacido en Gaza y exfuncionario de la Autoridad Palestina. Tiene el mandato de restablecer servicios esenciales y supervisar los asuntos civiles bajo la supervisión de la ONU y la Junta de Paz.

En un comunicado en X, Shaath reconoció el lunes el anuncio de Hamás y sostuvo que, para que el comité funcione de manera eficaz, debe existir “una única autoridad de gobierno que opere bajo un solo marco legal” y “un aparato de seguridad unificado que rinda cuentas ante esa autoridad”.

Hamás sigue controlando la mitad de Gaza.

Nueve meses después de que se firmara la tregua, las negociaciones entre Israel y Hamás siguen en gran medida estancadas por la implementación de su segunda fase, incluido el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

Hamás ha insistido en implementar la primera fase antes de pasar a discutir sus armas.

El ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por milicianos encabezados por Hamás, que desencadenó la guerra, mató a unas 1,200 personas en Israel y dejó a otras 251 tomadas como rehenes. La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha matado a 73,098 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, cuenta con personal médico profesional y mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran fiables. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

Los ataques israelíes han disminuido considerablemente desde que entró en vigor el cese de fuego el 10 de octubre, pero continúan casi a diario. El ejército israelí asegura que apunta contra Hamás y otros milicianos, y a menudo sostiene que estaban planeando ataques.

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Los ataques israelíes mataron al menos a cinco personas en Gaza el lunes, incluidas tres en Jan Yunis, en el sur, y dos en un apartamento en Ciudad de Gaza, informaron funcionarios de salud.

El ejército israelí indicó que atacó a un operativo de Hamás en el bombardeo en Ciudad de Gaza y a un miliciano de la Yihad Islámica Palestina en los ataques en Jan Yunis.

Los milicianos han llevado a cabo ataques contra tropas israelíes en Gaza, y cinco soldados israelíes han muerto desde el alto al fuego.