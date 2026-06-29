Cada vez más empresas israelíes están poniendo la mirada sobre Perú. Lo que comenzó hace algunos años como una relación impulsada principalmente por el intercambio comercial y la tecnología agrícola hoy se expande hacia minería, inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión del agua e innovación. “Vemos que muchas empresas israelíes quieren venir a trabajar al Perú”, afirmó Ohad Tsadok, Agregado Comercial de Israel en Perú, a Gestión. Detrás de ese interés aparecen oportunidades que van desde la minería y la agroindustria hasta la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

Perú gana importancia

La relevancia que Israel atribuye al mercado peruano quedó reflejada en la apertura de su oficina económica y comercial en Lima en 2017. Aunque se trata de una de las representaciones más recientes de ese país en el continente, la decisión respondió a una visión de largo plazo sobre las oportunidades que ofrece la economía local.

“Perú es muy importante para Israel. Es líder mundial en agricultura y minería, y una de las economías más estables de la región”, indicó Tsadok. Desde su perspectiva, el país ocupa una posición estratégica por su liderazgo en actividades productivas clave, además de mantener condiciones que facilitan el desarrollo de negocios.

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La visión también es compartida por empresas israelíes que observan al Perú más allá de sus fronteras. Algunas consideran que el país puede convertirse en una puerta de entrada hacia otros mercados latinoamericanos, aprovechando su ubicación geográfica, logística, conectividad y vínculos comerciales con la región.

La complementariedad entre ambas economías aparece como otro de los factores que impulsan el acercamiento. Mientras Perú concentra una parte importante de su crecimiento en industrias intensivas en recursos naturales, Israel ha construido buena parte de su desarrollo sobre la innovación tecnológica aplicada precisamente a esos sectores. “Israel y Perú se complementan”, resumió Tsadok.

Esa complementariedad también se refleja en el comercio agrícola. Según Tsadok, productos peruanos como uvas, arándanos y paltas encuentran oportunidades en Israel gracias a que ambos países tienen estaciones opuestas. Mientras en Perú es verano, en Israel es invierno, y viceversa, lo que permite abastecer la demanda en momentos en que la producción local es limitada.

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Minería en el centro de la oportunidad

Otro espacio donde esa convergencia resulta más evidente es la minería. La misión comercial israelí asegura que viene trabajando activamente para acercar tecnologías desarrolladas en ese país a algunas de las principales compañías mineras que operan en Perú.

Según detalló Tsadok, entre las empresas con las que han mantenido acercamientos figuran Antamina, Southern, Buenaventura y Cerro Verde. El objetivo es conectar necesidades operativas concretas con soluciones tecnológicas desarrolladas por compañías israelíes.

La oportunidad no se limita a una sola especialidad. El interés abarca desde tratamiento y reutilización de agua hasta ciberseguridad, monitoreo remoto, vigilancia inteligente y automatización de procesos.

Uno de los temas que concentra mayor atención es la gestión hídrica. Israel ha desarrollado una amplia experiencia en reutilización y aprovechamiento eficiente del agua debido a las condiciones geográficas de su territorio, donde gran parte de la superficie corresponde a zonas áridas o semiáridas. “Israel tiene las plantas de desalinización más grandes del mundo y toda esa experiencia la puede traer a Perú”, señaló el Agregado Comercial. Según Tsadok, estas soluciones comienzan a despertar interés en industrias como precisamente la minería, que busca optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia de sus operaciones.

La ciberseguridad aparece como otro frente de crecimiento. A medida que las operaciones mineras incorporan más herramientas digitales, aumenta la necesidad de proteger sistemas críticos y datos estratégicos. “Israel es uno de los países más atacados en ciberseguridad y por eso tiene unas defensas muy buenas”, señaló Tsadok.

A ello se suman tecnologías orientadas a seguridad patrimonial. El uso combinado de drones, sensores e inteligencia artificial permite detectar intrusiones, monitorear grandes extensiones y generar alertas en tiempo real, capacidades que también encuentran aplicaciones en la lucha contra actividades ilegales como la minería informal.

Según la misión comercial israelí, compañías de ese país ya mantienen acercamientos con grandes operaciones mineras peruanas para ofrecer soluciones tecnológicas especializadas. (Foto referencial)

Del riego a la Inteligencia artificial

La agricultura constituye otro gran eje de interés para las empresas israelíes. Sin embargo, el enfoque actual va mucho más allá de los sistemas de riego por los que históricamente ha sido reconocido ese país.

La nueva generación de soluciones incorpora sensores, imágenes satelitales, drones, automatización e inteligencia artificial para gestionar grandes extensiones agrícolas con mayor precisión. El objetivo es que las empresas puedan tomar decisiones basadas en datos y mejorar el rendimiento de sus operaciones.

“Los agricultores pueden saber exactamente cuánta agua necesitan sus cultivos”, explicó Tsadok. La información obtenida permite optimizar el uso de recursos como agua y fertilizantes, reduciendo costos y aumentando la eficiencia productiva.

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La IA cumple un papel cada vez más importante dentro de este proceso. Actualmente, las operaciones agrícolas generan enormes volúmenes de información provenientes de sensores, sistemas de riego e imágenes remotas. El desafío ya no es obtener datos, sino convertirlos en decisiones útiles para el negocio.

Una de las características que la misión comercial destaca de las empresas israelíes es su capacidad para adaptar tecnologías a necesidades específicas. “Las empresas israelíes pueden desarrollar un producto específico para el mercado peruano o para una gran empresa peruana”, mencionó Tsadok. La posibilidad de personalizar herramientas tecnológicas puede resultar especialmente atractiva para sectores como minería y agroindustria, donde las condiciones operativas suelen diferir de otros mercados.

La siguiente frontera

El interés israelí por Perú también se extiende hacia sectores vinculados con innovación, fintech, retail y emprendimiento tecnológico. Tsadok estima que Israel alberga más de 4,000 startups y posee una de las mayores concentraciones de empresas tecnológicas del mundo. Según la misión comercial, esa capacidad innovadora abre oportunidades no solo para exportar tecnología, sino también para construir relaciones de inversión y colaboración con empresas peruanas.

“¿Por qué no podrían ser empresas de Perú las que inviertan en desarrollar tecnología?”, plantea Tsadok al referirse al ecosistema israelí de innovación. En ese contexto, el Agregado israelí observa espacio para que inversionistas y compañías locales participen de un mercado que continúa atrayendo capital internacional y generando nuevas soluciones para distintos sectores productivos.

La tendencia, sin embargo, va más allá de una industria específica. Lo que Israel identifica en Perú es un mercado donde convergen recursos naturales, necesidad de modernización y demanda creciente por herramientas tecnológicas. Esa combinación explica por qué cada vez más empresas de ese país observan al mercado peruano como una oportunidad de expansión. Y aunque minería y agricultura siguen liderando el interés, la lista continúa creciendo. Inteligencia artificial, ciberseguridad, gestión del agua, automatización e innovación aparecen entre los sectores llamados a marcar la próxima etapa de la relación económica entre ambos países.