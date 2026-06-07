Israel dejó abierta la puerta a una respuesta militar contra Irán tras el lanzamiento de misiles contra su territorio, mientras Estados Unidos intenta evitar una nueva escalada en Medio Oriente. El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel actuarán “con determinación” cuando reciban la orden correspondiente.

La declaración se produjo horas después de que Irán lanzara misiles contra el norte de Israel en represalia por los ataques israelíes contra el Dahiye, los suburbios del sur de Beirut.

Según informó el Ejército israelí, Zamir se encuentra realizando una evaluación de la situación junto al Foro del Estado Mayor.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel atacarán al enemigo con determinación tan pronto como se dé la orden”, señaló la institución militar en un comunicado.

El 1 de marzo de 2026, una columna de humo que se elevaba tras un presunto ataque de Irán en el distrito industrial de Doha, en Qatar. (Foto de Mahmud HAMS / AFP).

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Las declaraciones del jefe del Estado Mayor se producen después de que el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmara que las autoridades militares ya analizan los siguientes pasos frente a la ofensiva iraní.

“El régimen iraní ha cometido un gran error”, sostuvo Defrin.

El portavoz añadió que Teherán intenta “crear una nueva dinámica” en el conflicto al lanzar misiles contra territorio israelí en respuesta a los ataques efectuados por Israel sobre Beirut.

Primer ataque iraní desde el alto el fuego

De acuerdo con el Ejército israelí, Irán lanzó once misiles contra el norte del país durante la noche del domingo.

Se trata del primer ataque iraní contra Israel desde el alto el fuego alcanzado en abril.

Las fuerzas israelíes informaron que todos los proyectiles fueron interceptados y que no lograron impactar en territorio israelí.

La ofensiva fue presentada por Teherán como una represalia por los ataques israelíes contra el Dahiye, una zona considerada uno de los principales bastiones de Hizbulá en la capital libanesa.

Tras el anuncio del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, Israel acometió una oleada de ataques aéreos en todo Líbano.

Trump busca evitar una escalada

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se comunicará con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda a los ataques lanzados por Irán.

Según declaraciones recogidas por Axios, el mandatario estadounidense considera que todavía existe margen para alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

Trump aseguró además que está “muy cerca” un entendimiento para acabar con la guerra, en momentos en que aumentan los temores a una ampliación de las hostilidades en la región.