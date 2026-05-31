Israel amplió su incursión militar en el sur de Líbano tras capturar el castillo de Beaufort, una fortaleza ubicada sobre una montaña estratégica cercana a Nabatiyeh y considerada uno de los puntos militares más simbólicos de la región. La operación representa el avance terrestre israelí más profundo en territorio libanés en más de dos décadas y ocurre en medio de la guerra con Hezbollah y pese al alto el fuego que, en teoría, rige desde abril.

La toma del castillo se produjo luego de varios días de bombardeos y enfrentamientos en localidades cercanas, donde tropas israelíes combatieron con miembros de Hezbollah. El ejército israelí confirmó el control del lugar y difundió imágenes de soldados en el recinto, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, informó que una bandera israelí fue izada sobre la fortaleza.

El castillo de Beaufort —conocido en árabe como Al-Shaqif— tiene un fuerte valor estratégico e histórico por su ubicación dominante sobre el río Litani y amplias zonas del sur libanés y el norte de Israel. Construido en el siglo XII sobre antiguas fortificaciones, ha sido ocupado a lo largo de los siglos por cruzados, fuerzas musulmanas, otomanos, la Organización para la Liberación de Palestina e Israel, que ya lo había controlado entre 1982 y 2000.

El Ejército de Israel anunció este domingo que lleva días operando en torno al castillo de Beaufort, una posición estratégica en el sur del Líbano y al norte del río Litani, sobre el que ha expandido su invasión en los últimos días. Foto: EFE/ Ejército De Israel

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La captura revive además un símbolo de la anterior ocupación israelí del sur del Líbano. El propio Katz recordó que el ejército israelí tomó la fortaleza en 1982 y afirmó que el objetivo actual es mantener el control del lugar mientras continúan las operaciones para destruir infraestructura que Israel atribuye a Hezbollah en la zona fronteriza.

El avance ocurre en un contexto diplomático delicado. Israel y Líbano tienen prevista una nueva ronda de conversaciones directas en Washington, y analistas consideran que el control territorial podría fortalecer la posición negociadora israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que la ocupación de Beaufort forma parte de un cambio en la estrategia israelí, basada en mantener zonas de seguridad en distintos frentes fronterizos.

En paralelo, Israel ha extendido sus operaciones más allá del río Litani y ordenado evacuaciones en amplias zonas del sur del Líbano, incluidas áreas cercanas a Nabatiyeh y la ciudad costera de Tiro. Según las fuerzas israelíes, la franja entre los ríos Litani y Zahrani fue declarada zona de combate, mientras continúan los desplazamientos de civiles debido a la intensificación de los ataques.

Los enfrentamientos no han cesado. Hezbollah informó ataques contra tropas y un tanque israelí cerca de la frontera y reivindicó lanzamientos de cohetes y drones hacia el norte de Israel, incluidos sectores próximos a Haifa y Kiryat Shmona. Israel, por su parte, mantuvo bombardeos en el sur del Líbano, algunos cerca de instalaciones médicas, en una escalada que sigue elevando el número de víctimas y desplazados.

La guerra entre Israel y Hezbollah, iniciada en marzo tras el intercambio de ataques vinculados al conflicto con Irán, deja hasta el momento miles de muertos en Líbano y más de un millón de desplazados, mientras el futuro del alto el fuego y las negociaciones diplomáticas permanece incierto.

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