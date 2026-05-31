El lunes 1 de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Conozca cuáles son las restricciones

Desde las 00:00 horas de este lunes 1 de junio quedará prohibida en todo el país la difusión o publicación de encuestas de intención de voto.

El JNE recordó que la prohibición de difundir encuestas constituye una de las medidas previstas para garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral y preservar condiciones de transparencia durante la etapa final de la campaña.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (LOE), el incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con multas de entre 10 y 100 UIT, equivalentes actualmente a montos que van desde S/55,000 hasta S/ 550,000.

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¿Qué otras restricciones regirán?

- Desde las 00:00 horas del viernes 5 de junio estará prohibida la realización de reuniones o manifestaciones de carácter político. La infracción puede ser sancionada con pena de cárcel de tres meses a dos años.

- Desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda forma de propaganda política en el territorio nacional. Su incumplimiento puede acarrear una pena de prisión no menor de dos años.

- Desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio, comenzará a regir la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas, medida que se extenderá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio. La sanción contempla hasta seis meses de cárcel y una multa de S/ 3,390.

Desde las 00:00 horas del sábado 6 de junio quedará suspendida toda forma de propaganda política en el territorio nacional. Su incumplimiento puede acarrear una pena de prisión no menor de dos años. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

- El domingo 7 de junio, entre las 07:00 y las 17:00 horas, no estarán permitidas las reuniones de carácter político en un radio menor de 100 metros de los centros de sufragio.

Con el fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país durante los días previos y durante la jornada electoral.