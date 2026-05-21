El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que incorporará más de 2,000 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao para reforzar las acciones de supervisión durante la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio. La medida fue detallada por Luis Ramos, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del organismo.

Según explicó, estos fiscalizadores cumplirán una nueva función orientada a verificar y supervisar la llegada del material electoral a los locales de votación en Lima y Callao. Además, apoyarán de forma complementaria las labores de control que desarrollan los fiscalizadores asignados a los centros de votación durante la jornada electoral.

Ramos indicó que, para esta etapa del proceso, está prevista la participación de más de 26,000 fiscalizadores, quienes acompañarán el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas a la elección.

Actualmente, precisó, los equipos de fiscalización vienen supervisando la impresión de las cédulas de sufragio y de las actas padrón, tanto de la primera como de la segunda parte, así como el traslado de dicho material.

Este 7 de junio, los ciudadanos volverán a las urnas cuando se desarrolle la segunda vuelta electoral, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Posteriormente, las acciones de control abarcarán el ensamblaje del material electoral, su despliegue hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), el traslado a los locales de votación y el seguimiento de la jornada electoral, entre otras etapas previstas.

El especialista sostuvo que la labor de fiscalización del JNE se realiza de forma continua mediante equipos desplegados en las distintas fases del proceso.

“Lo que se busca es garantizar la transparencia y la legalidad del proceso en esta etapa correspondiente a la segunda elección presidencial”, señaló Ramos.