El JNE reforzará la supervisión electoral con más de 2,000 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Foto: Andina.
El JNE reforzará la supervisión electoral con más de 2,000 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El informó que incorporará más de 2,000 fiscalizadores de contingencia en Lima y Callao para reforzar las acciones de supervisión durante la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio. La medida fue detallada por Luis Ramos, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del organismo.

Según explicó, estos fiscalizadores cumplirán una nueva función orientada a verificar y supervisar la llegada del material electoral a los locales de votación en Lima y Callao. Además, apoyarán de forma complementaria las labores de control que desarrollan los fiscalizadores asignados a los centros de votación durante la .

LEA TAMBIÉN: JNE ratifica multa de más de S/175,000 contra Juntos por el Perú

Ramos indicó que, para esta etapa del proceso, está prevista la participación de más de 26,000 fiscalizadores, quienes acompañarán el desarrollo de las diferentes actividades vinculadas a la elección.

Actualmente, precisó, los equipos de fiscalización vienen supervisando la impresión de las cédulas de sufragio y de las actas padrón, tanto de la primera como de la segunda parte, así como el traslado de dicho material.

Este 7 de junio, los ciudadanos volverán a las urnas cuando se desarrolle la segunda vuelta electoral, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Este 7 de junio, los ciudadanos volverán a las urnas cuando se desarrolle la segunda vuelta electoral, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Posteriormente, las acciones de control abarcarán el ensamblaje del material electoral, su despliegue hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), el traslado a los locales de votación y el seguimiento de la jornada electoral, entre otras etapas previstas.

LEA TAMBIÉN: Presidente del JNE: con o sin problemas logísticos, resultado electoral “iba a ser el mismo”

El especialista sostuvo que la labor de fiscalización del JNE se realiza de forma continua mediante equipos desplegados en las distintas fases del proceso.

“Lo que se busca es garantizar la transparencia y la legalidad del proceso en esta etapa correspondiente a la segunda elección presidencial”, señaló Ramos.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: Fuerza Popular cuenta ya con 25,500 personeros para segunda vuelta
Elecciones 2026: Cancillería recibe material electoral y comienza distribución a más de 63 países
Debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: conozca los temas que tratarán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.