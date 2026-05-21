Indecopi declaró al seco de Chabelo como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), un distintivo que no solo protege su receta y preparación ancestral, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico de la región.

Las Especialidades Tradicionales Garantizadas permiten preservar aquellas comidas que han perdurado en el tiempo, resguardando técnicas, ingredientes y saberes que forman parte de nuestra identidad cultural.

Durante el evento, el presidente ejecutivo del Indecopi, Juan Carlos del Prado Ponce destacó que este logro representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo de generaciones enteras: “La ETG no solo protege una receta, también resguarda la memoria colectiva y una herencia culinaria transmitida de generación en generación, que forma parte del alma y la identidad del pueblo piurano”, expresó.

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Asimismo, subrayó el profundo significado cultural de este plato pues representa el orgullo de Piura, la creatividad de su gente y el valor de una tradición gastronómica que ha trascendido en el tiempo, reuniendo a las familias alrededor de la mesa. “Hoy se convierte en la tercera Especialidad Tradicional Garantizada de la región, junto a la Sopa de Novios según la tradición de Cura Mori y la Malarrabia de Catacaos, y en la novena reconocida en el Perú. Esto refleja la extraordinaria riqueza cultural y gastronómica de nuestro país, que merece ser protegida, difundida y aprovechada de manera sostenible”.

Las Especialidades Tradicionales Garantizadas permiten preservar técnicas, ingredientes y sabores que forman parte de nuestra identidad cultural. Foto: Indecopi

La historia del seco de Chabelo

Su preparación se remonta a la década de 1960, aunque la memoria oral sugiere que su consumo es aún más antiguo, inicialmente como un sabroso piqueo.

Desde entonces, se elabora respetando los mismos ingredientes y técnicas que le dan su identidad única: plátano verde como base; aliño que incluye ají amarillo, ají panca, ajo, cebolla, culantro, chicha de jora, opcionalmente tomate, sal, pimienta, comino; carne de res seca y/o fresca; aceite vegetal o manteca de cerdo, y el uso de implementos tradicionales como el batán, el mazo y cucharas de madera de zapote y la paila de hierro.