En segunda instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi confirmó el registro de las marcas peruanas “Loritos tu marca de confianza” y “The Puna”, luego de desestimar las oposiciones presentadas por conocidas empresas multinacionales que alegaban riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de su reputación.

En el primer caso, la empresa estadounidense de alimentos y bebidas PepsiCo se opuso al registro de “Loritos tu marca de confianza”, al considerar que era similar a su marca “Doritos” y que ambas distinguían productos de la clase 30 (alimentos como café, arroz o sal). Sin embargo, la Sala concluyó que, pese a la coincidencia de productos, los signos presentan diferencias suficientes en los planos fonético, gráfico y conceptual.

En particular, se determinó que “Loritos” evoca a un ave (loro), mientras que “Doritos” es una palabra de fantasía. Además, la presencia de elementos gráficos diferenciados, como la figura de dos loros y una combinación de colores distintiva, refuerza la diferenciación visual, permitiendo la coexistencia de ambas marcas sin inducir a error a los consumidores.

En el segundo caso, la empresa alemana Puma SE, dedicada al rubro deportivo, se opuso al registro de la marca peruana “The Puna”, dedicada a la comercialización de prendas de alpaca, al considerar que reproducía parcialmente su marca “Puma” y podía generar confusión o asociación indebida, además de aprovechar su prestigio.

No obstante, la Sala del Indecopi determinó que “The Puna” y “Puma” presentan diferencias claras en su estructura, pronunciación y percepción global, lo que permite al consumidor distinguirlas sin dificultad en el mercado.

Asimismo, precisó que, aunque “Puma” es una marca notoria en el Perú, esta condición no impide automáticamente el registro de otros signos, ya que siempre debe evaluarse la existencia de un riesgo real de confusión o aprovechamiento indebido.