La negativa se debe a que la frase “hablando huevadas” e s una denominación contraria a las buenas costumbres, indica el Indecopi. “Es considerada para un amplio sector de la población como una frase inapropiada y una forma grosera de expresarse” , señala la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi en su resolución de negativa al registro de la marca.

Agrega que está prohibido el registro de marcas con signos y/o frases contrarias a las buenas costumbres. “Dicha conjunción constituye una expresión inapropiada, la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población”, remarca el Indecopi.

Al respecto, las especialistas consultadas señalaron que el análisis del Indecopi resulta muy rígido, no toma en cuenta el contexto de la frase -que es aceptada por la ciudadanía a la vista del éxito del programa- por lo que la negativa afecta el derecho de registro de marca que debe tener todo emprendedor.

“ Lo criticable es el criterio subjetivo que usa el Indecopi para denegar la marca, por una causal de moral y buenas costumbres, pues son conceptos subjetivos y variables a lo largo del tiempo. Lo que hoy puede ser considerado contra la moral, en el pasado no; y viceversa ”, subrayó Alexandra Espinoza, asociada del área de competencia y propiedad intelectual del estudio Benites, Vargas & Ugaz.

Agrega que el criterio usado por el Indecopi no guarda coherencia con lo resuelto hace unos años con el registro de la marca “El Pezweon”, donde si bien en primera instancia el Indecopi también rechazó el registro, la decisión cambió en segunda instancia y finalmente sí permitió registrar la marca.

“¿Cuál es la diferencia con el registro de “El Pezweon”?, que en primera instancia fue denegado bajo el mismo supuesto de afectar la moral y buenas costumbres, pero en segunda instancia se revocó la decisión y se aceptó el registro”, cuestionó Alexandra Espinoza.

Otro factor a tener en cuenta es que la marca sí habría logrado su registro en otros países. “Eso genera un cuestionamiento objetivo, ¿cómo es posible que en otros países sí se haya registrado la marca y aquí sean considerada contra la moral y buenas costumbres? Es un argumento a favor de los titulares de la marca”, remarcó Alexandra Espinoza.

Por su parte Macarena Del Busto, especialista en propiedad intelectual, publicidad y competencia del estudio CPB Abogados, también consideró que no se justifica la negativa del Indecopi. Y mencionó otro caso similar que sí logró registrar su marca: la “Peña del Carajo”.

“Hay inconsistencia del Indecopi respecto a casos anteriores. No se ha evaluado el posicionamiento y el público del programa. Se debe ver el contexto del uso de la frase. Consideran a la frase inapropiada para un amplio sector de la población, pero el programa llega a millones, entonces difícilmente puedes sostener que afecta a la sensibilidad de las personas”, sostuvo Macarena Del Busto.

El proceso judicial podría tomar alrededor de tres años, pues tiene dos instancias e incluso podría llegar a una casación , estimaron las especialistas. “El juez puede ordenar al Indecopi el registro de la marca”, subrayó Macarena Del Busto.

Agregó que con el proceso judicial los emprendedores buscan proteger su marca. “El registro de marca te da el derecho de uso exclusivo de la marca. Y si alguien utiliza tu marca sin autorización, puedes accionar por infracción de marca contra cualquier tercero. Por ahora están desprotegidos. Lo resuelto por Indecopi afecta el sistema marcario, que busca proteger a las personas que están detrás de las marcas, el esfuerzo y la creatividad que hay detrás”, anotó Macarena Del Busto.