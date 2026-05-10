Jorge Luna y Ricardo Mendoza.
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José Carlos Reyes Leyva
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Los creadores del exitoso stand up comedy “hablando huevadas” (HH), Ricardo Mendoza y Jorge Luna, informaron que han interpuesto una demanda judicial contra el Indecopi, debido a que en reiteradas oportunidades les han rechazado registrar su marca con ese nombre.

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