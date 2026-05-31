El presidente de País para Todos, Vladimir Meza, indicó que su partido está evaluando proponer a Carlos Álvarez o a Juan Sheput como candidatos a la alcaldía de Lima para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
Con respecto al excandidato presidencial Carlos Álvarez, Meza explicó que existe un sector de la militancia de País para Todos que apoya su posible candidatura, aunque aclaró que las conversaciones respecto a ello se realizarán después de la segunda vuelta presidencial.
“Todavía no lo hemos conversado (con Carlos Álvarez) (…) Sí, hay una militancia dentro de Lima Metropolitana que simpatiza con la candidatura de Carlos Álvarez”, indicó a RPP.
Vladimir Meza mencionó también que a Juan Sheput, exministro de Trabajo, se le ha “deslizado” la propuesta para la candidatura para la alcaldía de Lima, pero que aún no han recibido respuesta de ello.
“País para Todos, de todas maneras, va a llevar un candidato a Lima y podría ser una sorpresa o una variable más que cambie la connotación política para la alcaldía de Lima. Con cualquiera de los candidatos, con Juan Sheput o Carlos Álvarez”, puntualizó.