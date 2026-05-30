Cálidda del GEB se prepara para el nuevo plan quinquenal de distribución de gas natural en Lima.
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Josimar Cóndor
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En Perú, el Grupo Energía de Bogotá (GEB) opera a través de sus empresas Cálidda, ElectroDunas y Contugas, y mantiene la distribución de gas natural como su núcleo de negocio. En medio de la carrera por el cambio de la matriz energética con el ingreso de fuentes renovables, el holding colombiano reafirma la importancia del gas para asegurar la confiabilidad del sistema y mantener los precios y, en ese sentido, revela los siguientes pasos con sus compañías en este país, así como los negocios de interés a futuro.

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