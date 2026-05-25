Con proyectos de distribución, regasificación y transporte en cartera, el Perú se prepara para una nueva etapa de masificación del gas natural que apunta a transformar el consumo energético en 11 regiones.

Así lo informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), que prevé atraer inversiones por US$ 2,900 millones durante el periodo 2026–2027.

Proyectos sobre la mesa

Durante su participación en el simposio “Titikaka Energético 2026”, organizado por el Gobierno Regional de Puno, Denisse Miralles, directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, destacó que estos proyectos se impulsarán mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y la suscripción de adendas de concesiones vigentes.

Esta nueva apuesta llega apenas unos meses después de la crisis energética de marzo, cuando los problemas en el sistema de transporte de Camisea generaron escasez de GNV y GLP en distintas ciudades del país. Las largas colas en grifos y el aumento de precios dejaron en evidencia la fragilidad de la infraestructura energética peruana.

“La masificación del gas natural no solo representa inversión en infraestructura, significa bienestar para las familias, mayor competitividad para las regiones y una oportunidad concreta para cerrar brechas energéticas históricas en el país ”, resaltó Miralles.

La cartera APP de gas natural comprende, entre otras, la adenda Cálidda, prevista para el segundo trimestre de 2026, que permitirá una inversión de US$ 643 millones para la distribución de gas natural en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

Esta iniciativa contempla 2,510 km de redes de distribución, dos city gates, nueve plantas satelitales de regasificación y beneficiará a 150,914 potenciales hogares.

También la Masificación del Uso de Gas Natural – Distribución por Ductos en Arequipa, Moquegua y Tacna, con una inversión proyectada de US$ 266 millones y adjudicación prevista para 2027. El proyecto contempla suministro de gas natural licuado, transporte terrestre, estaciones de regasificación y redes de distribución hasta los usuarios finales.

En marzo, TGP confirmó que culminó la reparación del tramo afectado del gasoducto que lleva el gas del Cusco a Lima. (Foto: Andina)

Otras intervenciones

De otro lado, Miralles precisó que, en 2025, ProInversión firmó el Convenio de Colaboración y Encargo con Minem que faculta a la agencia actuar como unidad formuladora y Organismo de Promoción de la Inversión Privada (OPIP) para el desarrollo y elaboración de los estudios técnicos, el informe de evaluación y los documentos de los principales hitos de los proyectos procesamiento (instalación de una planta de fraccionamiento en la provincia de La Convención – Cusco); transporte de gas natural por ductos en los departamentos de Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna; seguridad energética (almacenamiento de líquidos de gas natural, ductos de redundancia, entre otros); y micro o pequeña planta de licuefacción en la región Cusco.

En el caso de Puno, la directora destacó que la región se perfila como un nuevo polo gasífero del sur, con potencial para integrarse a la masificación del gas natural mediante una planta satélite de regasificación, redes de distribución y conexiones domiciliarias.