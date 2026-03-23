Ruptura del ducto expone fallas estructurales y cuestiona control sobre TGP | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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Pese a que la emergencia por la rotura del ducto de gas natural de Camisea ya fue superada, Transportadora de Gas del Perú (TGP) sigue bajo escrutinio.

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