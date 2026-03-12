Ducto de TGP tiene ya un avance del 74% en su reparación, según la empresa
Ducto de TGP tiene ya un avance del 74% en su reparación, según la empresa
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) dio a conocer los avances en las obras de reparación para el restablecimiento del servicio en su sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural que en el distrito de Megantoni, en la región Cusco.

Como se sabe, el incidente afectó tanto el gasoducto de gas natural, como el ducto de líquidos de gas natural, el cual es utilizado para la producción de gas licuado de petróleo (GLP) a cargo de la empresa Pluspetrol.

TGP explicó que a las 4:00 a.m. de hoy 12 de marzo se culminó con el proceso de soldadura de la tubería de gas natural, y posteriormente a las 6:00 a.m. se inició el proceso de inertización y barrido (desplazamiento del aire contenido al interior del ducto).

Una vez culminado este proceso, refirió, se procederá a nivelar las presiones a lo largo de todo el ducto de gas natural, para .

Siguen los trabajos para la restauración del servicio de transporte de gas por el gasoducto de TGP. Foto: TGP
Avances en ducto de líquidos

Respecto al ducto de líquidos, TGP indicó que este jueves se tiene programado trabajar en la extracción, reemplazo y soldadura. Posteriormente, se iniciará el llenado del mismo con líquidos de gas natural (LGN).

Mencionó que, para incrementar la capacidad de transporte, es necesario que la planta Malvinas reinicie su operación, lo que a su vez requiere que el ducto de líquidos esté completamente habilitado.

A la fecha, refirió la compañía, el proceso de y que el cronograma (para el restablecimiento total del servicio) se mantiene, es decir que debe concluir este sábado 14 del presente.

