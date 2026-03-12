Las panaderías del país vienen enfrentando fuertes pérdidas económicas debido al incremento del precio de los combustibles en medio de la actual crisis energética. Según estimaciones del sector, los negocios panaderos estarían perdiendo alrededor de S/ 2.6 millones diarios, aunque por ahora mantienen el precio del pan para no afectar a los consumidores.

De acuerdo con datos de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, en el Perú existen aproximadamente 26 mil panaderías, y cada una estaría registrando pérdidas cercanas a S/ 100 diarios, principalmente por el aumento del costo del gas y otros combustibles utilizados en la producción.

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, explicó en Canal N que uno de los factores que ha permitido evitar un alza inmediata del pan es que el precio de la harina se mantiene estable gracias al stock reportado por los molinos.

Sin embargo, advirtió que el incremento en los combustibles ha disparado los costos operativos. “Normalmente gastamos entre S/ 250 y S/ 300 diarios en combustibles como GLP y petróleo. El balón pequeño de gas ahora cuesta alrededor de S/ 180 y el grande cerca de S/ 470, cuando antes costaban menos de S/ 50”, señaló.

El dirigente añadió que el sector espera que la situación se regularice pronto, luego de que el Gobierno anunciara un plazo de 15 días para normalizar el abastecimiento de combustibles.

Otros costos en aumento

Además del gas, los panaderos señalan que otros factores están presionando sus finanzas. Entre ellos se encuentran la subida del dólar, que impacta en los alquileres —muchos pactados en moneda extranjera— y el incremento del costo del transporte.

Según Pantoja, los trabajadores también se han visto afectados porque los pasajes han subido entre 30% y 40%, lo que encarece su traslado a los centros de trabajo.

Pedido de mayor fiscalización

El gremio también pidió una mayor supervisión a las autoridades para evitar especulación en los precios de los combustibles y otros productos.

En esa línea, solicitaron a Indecopi reforzar las fiscalizaciones a grifos y mercados, donde -según denuncian- se estarían registrando sobrecostos.

Mientras tanto, los panaderos mantienen la expectativa de que la situación se estabilice en los próximos días, para evitar trasladar los mayores costos al precio del pan, uno de los alimentos básicos en la mesa de los peruanos.