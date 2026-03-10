El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin-, informó que mantiene un monitoreo permanente del abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la situación de emergencia y racionamiento de gas natural decretada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Así, refirió, al 9 de marzo, se ha verificado que los principales terminales de combustibles ubicados en el Callao —Conchán, Callao, Pampilla, Valero y Tescom— registran inventarios que de manera combinada permiten contar con una autonomía de combustibles líquidos Diesel B5, Gasohol Regular y Premium para atender la demanda durante el periodo de emergencia.
Respecto al GLP, el monitoreo efectuado en las plantas Pluspetrol Pisco, Solgas, Zeta Gas y Terminales del Perú (TDP) indica una autonomía estimada de las empresas Pluspetrol en Pisco de 5.5 días; de Solgas (en Lima) de 3.7 días; de Zeta Gas, de 1.5 días; y de TDP de 2.3 días, detalló la entidad.
Medidas excepcionales para suministro
Osinergmin recordó que ese organismo ha aprobado medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles en el país, como parte de las acciones adoptadas por el estado ante la emergencia.
Entre las principales disposiciones -anotó- se encuentran el autorizar el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos del mismo operador, a fin de optimizar la logística de transporte.
Asimismo, autorizar el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes, bajo condiciones técnicas que garanticen la seguridad de la operación.
También facilitar la importación de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de Hidrocarburos.
Impacto en los precios
Observó también que la situación de conflicto en el Medio Oriente, afecta los precios internacionales del petróleo y sus combustibles derivados, situación que a su vez impacta en la actual problemática existente en el país.
Osinergmin reafirmó que continuará realizando acciones de supervisión y monitoreo permanente, con el objetivo de contribuir con el abastecimiento oportuno de combustibles y el adecuado funcionamiento del mercado energético en el país.
Asimismo, exhortó a los agentes comercializadores de hidrocarburos mayoristas y minoristas a priorizar el abastecimiento a hogares, transporte particular y público.
