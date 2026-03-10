El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin-, informó que mantiene un monitoreo permanente del abastecimiento de combustibles en el país, en el marco de la situación de emergencia y racionamiento de gas natural decretada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Así, refirió, al 9 de marzo, se ha verificado que los principales terminales de combustibles ubicados en el Callao —Conchán, Callao, Pampilla, Valero y Tescom— registran inventarios que de manera combinada permiten contar con una autonomía de combustibles líquidos Diesel B5, Gasohol Regular y Premium para atender la demanda durante el periodo de emergencia.

Respecto al GLP, el monitoreo efectuado en las plantas Pluspetrol Pisco, Solgas, Zeta Gas y Terminales del Perú (TDP) indica una autonomía estimada de las empresas Pluspetrol en Pisco de 5.5 días; de Solgas (en Lima) de 3.7 días; de Zeta Gas, de 1.5 días; y de TDP de 2.3 días, detalló la entidad.

Medidas excepcionales para suministro

Osinergmin recordó que ese organismo ha aprobado medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles en el país, como parte de las acciones adoptadas por el estado ante la emergencia.

Osinergmin recordó que se han dado medidas de emergencia ante la crisis energética que afecta el suministro de combustibles (Fuente: El Peruano)

Entre las principales disposiciones -anotó- se encuentran el autorizar el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos del mismo operador, a fin de optimizar la logística de transporte.

Asimismo, autorizar el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes, bajo condiciones técnicas que garanticen la seguridad de la operación.

También facilitar la importación de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de Hidrocarburos.

Impacto en los precios

Observó también que la situación de conflicto en el Medio Oriente, afecta los precios internacionales del petróleo y sus combustibles derivados, situación que a su vez impacta en la actual problemática existente en el país.

Osinergmin reafirmó que continuará realizando acciones de supervisión y monitoreo permanente, con el objetivo de contribuir con el abastecimiento oportuno de combustibles y el adecuado funcionamiento del mercado energético en el país.

Asimismo, exhortó a los agentes comercializadores de hidrocarburos mayoristas y minoristas a priorizar el abastecimiento a hogares, transporte particular y público.

LEA TAMBIÉN: Cálidda inicia reconexión de servicio de gas natural a industrias priorizadas