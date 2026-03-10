Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, señaló que si antes la planta de Pluspetrol Pisco atendía con siete islas y ahora atiende con dos islas, indudablemente está prorrateando alcanzar los 14 días.

“Ha habido una sobredemanda. Al no haber en los otros terminales, todas las cisternas se van a ir a Pisco. Entonces, de un promedio de 100 cisternas día que se pasa a 200 - 300 cisternas y las largas colas que hay en Pisco van a determinar que de todas maneras se racione”, dijo este martes en Canal N.

“Lo que están tratando de hacer es que alcance los 14 días, que digan “sí, estamos atendiendo”, pero la realidad es que la demanda es mayor porque se ha incrementado la necesidad", agregó.

Asimismo, explicó que la producción nacional cubre el 70% de la demanda y se importa un 30%. “Afortunadamente ha desembarcado un buque la semana pasada en un terminal de Lima y está por desembarcar otro, a partir del 16 está por desembarcar”.

Al importarse solo el 30%, la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas pidió que el Comité de Crisis viera compras spot, para reforzar la demanda. “Al parecer no se ha hecho. También habíamos demandado que al Comité de Crisis se incorporara Petroperú. La refinería de Talara no puede ser un elefante blanco; esta puede producir 90,000 barriles día”.

Siguen los trabajos para la restauración del servicio de transporte de gas por el gasoducto de TGP

Sin embargo, Camasca dijo que no puede producirlos ahora porque está limitado en sus compras, por falta de dinero.

“Petroperú estaría en condiciones de producir 90,000 barriles día de combustibles líquidos, de gasolina, diésel, y 6,000 barriles de GLP que cubriría todo el norte.

Plantas envasadoras en Perú

El representante gremial sostuvo que si antes se podía comprar una cisterna diaria en Pluspetrol ahora pasan cuatro o cinco días para una sola cisterna y si esa cisterna tiene que llegar, por ejemplo, a Puno o a Tacna, entonces ya hay una rotura del ciclo de la logística de abastecimiento.

“Indudablemente la planta envasadora va a cubrir, entre su estructura de costo, lo que les ha costado traer una cisterna con cuatro o cinco días de paralización. Y de ahí, en el gran mercado de distribución, que prácticamente el 80% es informal, indudablemente la especulación de precios se va a multiplicar”, precisó.

Sobre el incremento en el precio del balón de gas, que debería estar - en esta coyuntura - entre 60 y 65 soles, Camasca dijo que dependerá de cada planta y sus costos de producción.

“De las 120 plantas envasadoras, todas están desabastecidas. O sea, no tienen el abastecimiento normal”, precisó. “Algunas plantas funcionan en días nada más, cuando llega la cisterna se acaba y ahí tienen que esperar cuatro o cinco días para de nuevo producir”, explicó.

Cuándo se restablecerá el abastecimiento de gas

El fin de semana se reportó que TGP tenía un avance de 48% en la reparación de la tubería. Al ser consultado si el abastecimiento sería inmediato después del 14 de marzo, el representante de la Asociación de Plantas Envasadoras dijo que habrá un proceso de adecuación, que no será por mucho tiempo.

“Consideramos que en cinco días o una semana quedaría restablecido el tiempo de logística con la que se ha venido surtiendo las plantas”, sostuvo.

Asimismo, alertó que si se prolonga la reparación de la avería, los terminales van a terminar sus existencias, especialmente Pluspetrol.

“Ya de dos islas pasará a una para tratar de alargar más, pero eso es encubrir el problema, porque no se está abasteciendo la demanda normal, sino que se está alargando”, mencionó.