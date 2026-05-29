La delegación peruana fue presentada durante un encuentro organizado por Grupo El Comercio, representante oficial de Cannes Lions en el país, que reunió a los profesionales que representarán al Perú en esta nueva edición del festival. Marysienka Miró Quesada, representante de Cannes Lions en Perú, destacó la importancia de esta presencia en un certamen que congrega cada año a miles de creativos, marcas, agencias y líderes de la industria provenientes de más de 100 países.

En esta edición, Perú participará con una delegación de 35 profesionales de la industria publicitaria y 115 piezas inscritas en competencia. Cannes Lions 2026 se realizará del 22 al 26 de junio en Cannes, Francia. Esta presencia refleja el crecimiento y la proyección alcanzados por la publicidad peruana en el escenario internacional.

La representación peruana estará integrada por ejecutivos, creativos y anunciantes de algunas de las principales empresas y agencias del país. (Foto referencial de la edición 2025: Fernando Sangama / @photo.gec)

Más allá de la competencia

La delegación peruana reúne a ejecutivos, creativos y anunciantes de algunas de las principales empresas y agencias del país. Su participación llega respaldada por los resultados obtenidos en anteriores ediciones de Cannes Lions, donde agencias y empresas como Circus Grey, Fahrenheit DDB, OMD Perú, Agosto Music, Canica Films y Boost contribuyeron a posicionar al país en el escenario internacional.

La participación nacional también cuenta con el interés de la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA), gremio que reúne a las principales empresas anunciantes del país. En esa línea, Miró Quesada destacó la importancia de acercar al mercado peruano los aprendizajes y tendencias que emergen de Cannes Lions y sostuvo que “Cannes nos puede servir para impulsar nuestros medios tradicionales”, en un contexto en el que una parte creciente de la inversión publicitaria se dirige hacia plataformas digitales.

Marysienka Miró Quesada considera que Cannes Lions puede contribuir a fortalecer a los medios tradicionales frente al avance de las plataformas digitales. (Foto: GEC)

Entre los integrantes de la delegación destaca José Rivera y Piérola, Creative Chairman & CEO de Circus Grey Perú, quien participará en Cannes Lions 2026 con dos campañas desarrolladas para el BCP. Una de ellas es “El Circo del Cuy Mágico”, una iniciativa que combinó entretenimiento y educación financiera, mientras que la segunda, denominada “SOS POS”, permite a los usuarios bloquear sus cuentas bancarias desde terminales de pago en caso de robo del celular.

De cara a esta edición, Rivera y Piérola señaló que Cannes Lions 2026 será especialmente exigente debido a los nuevos mecanismos de verificación implementados por el festival para evaluar el impacto real de las campañas, en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial. Pese a ello, aseguró que la expectativa peruana se mantiene intacta: “Ojalá varios oros y, ¿por qué no?, hasta un Grand Prix. Es lo que más nos ilusiona, ver la bandera del Perú allí arriba, en lo más alto de la publicidad mundial”.