La delegación peruana fue presentada por Grupo El Comercio, representante oficial de Cannes Lions en el país. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
La delegación peruana fue presentada por Grupo El Comercio, representante oficial de Cannes Lions en el país. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
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Sandra Reyes
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La publicidad va mucho más allá de promocionar productos y servicios. Su capacidad para construir marcas, generar conversación e influir en la cultura la ha convertido en una herramienta clave para las empresas. Esa influencia tiene su principal escenario en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, considerado el encuentro más importante del mundo para la industria publicitaria, donde Perú volverá a estar presente con una delegación que representará al país.

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