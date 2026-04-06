Es un ecosistema amplio que incluye desde amateurs hasta perfiles que ya generan ingresos, lo que convierte a la creación de contenido en una actividad con impacto económico real.
Es un ecosistema amplio que incluye desde amateurs hasta perfiles que ya generan ingresos, lo que convierte a la creación de contenido en una actividad con impacto económico real.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

El auge de los creadores de contenido está redefiniendo el mercado digital en Perú y dando forma a una nueva economía vinculada a la publicidad y el emprendimiento online. Un estudio de la firma de tecnología publicitaria CoCreators estima que alrededor de 1.5 millones de personas en el país están interesadas en convertirse en creadores. Y es que este mercado movilizó a fines del 2025 cerca de US$90 millones. ¿Cómo se está configurando esta nueva economía digital y cuánto puede crecer en el país?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.