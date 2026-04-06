El crecimiento del fenómeno responde tanto a una tendencia global como a un cambio en la estrategia de las marcas. La llamada "Creator Economy" (economía de los creadores), podría alcanzar casi medio trillón de dólares en el mundo hacia 2027, mientras que las empresas destinan cada vez más presupuesto a influencers para conectar con sus audiencias. “Las marcas ya percibieron que la publicidad tradicional no está funcionando como antes y necesitan personas reales para conectar con sus públicos”, señaló Dri Elias, CEO de CoCreators.

El crecimiento de 7,5% a 28% en solo tres años evidencia un cambio estructural en la industria. (Foto: Mercado Libre)

El negocio de los creadores: ¿cuánto dinero mueve el mercado en Perú?

El negocio de los creadores de contenido en Perú viene ganando peso dentro del mercado publicitario digital y empieza a consolidarse como un segmento relevante para las marcas. Según el estudio de CoCreators, la inversión publicitaria digital alcanzó los US$80 millones en el último trimestre de 2025, de los cuales 28% —alrededor de US$22 millones— se destinó a influencers, lo que permite proyectar que este mercado habría movilizado cerca de US$90 millones en todo el año. Este crecimiento refleja un cambio en la asignación de presupuesto de las empresas, que en los últimos años han incrementado de forma sostenida su apuesta por los creadores de contenido como canal de comunicación y ventas.

A nivel global, mercados como Estados Unidos, Brasil e India lideran el desarrollo de la economía de creadores, mientras que en América Latina, Perú avanza junto con Colombia y México como uno de los mercados en crecimiento. “Perú es una economía joven que está tomando mucha musculatura”, señaló Dri Elias, CEO de CoCreators, al referirse a su evolución en este segmento. En ese contexto, el hecho de que casi un tercio del presupuesto publicitario de las marcas se destine a influencers refleja un cambio estructural en la industria y el creciente peso del marketing de influencia en el país.

Los US$22 millones en un solo trimestre destinados a influencers reflejan que este mercado ya tiene escala.

¿Se está convirtiendo en una nueva fuerza laboral?

La creación de contenido empieza a consolidarse como una nueva forma de empleo digital en Perú, impulsada por la demanda de las marcas y el crecimiento de las redes sociales. El estudio de CoCreators indica que alrededor de 1.5 millones de personas están vinculadas a esta actividad, entre quienes buscan iniciarse, lo hacen como hobby o ya generan ingresos. Incluso, los creadores más pequeños pueden obtener una renta mensual de entre US$1,000 y US$2,000, lo que evidencia que ya se trata de una fuente real de ingresos.

Este proceso también se observa a nivel internacional. “En Brasil ya existe el empleo de ‘creador de contenido digital’ en la legislación”, explicó Dri Elias, CEO de CoCreators. En Perú, aunque aún no tiene reconocimiento formal, el crecimiento del sector y el mayor interés de las nuevas generaciones muestran que la creación de contenido avanza hacia su consolidación como actividad profesional.

Perfil del creador de contenido peruano

El perfil del creador de contenido en Perú está marcado por una fuerte presencia de jóvenes y mujeres, aunque con una participación cada vez más diversa. Según el estudio de CoCreators, el 47% de quienes aspiran a ser creadores tiene entre 18 y 26 años, lo que refleja el vínculo directo entre el uso intensivo de redes sociales y el interés por esta actividad como alternativa laboral.

En cuanto a género, alrededor del 59% son mujeres frente a un 41% de hombres, lo que evidencia un claro predominio femenino en el ecosistema digital. No obstante, la actividad no se limita a los más jóvenes, ya que también incluye perfiles de 40 y 50 años a más, ampliando las oportunidades para distintos públicos.

El mercado combina distintos niveles de creadores: desde los más grandes, enfocados en alcance, hasta los micro y nanoinfluencers —con comunidades de hasta 10.000 seguidores—, que destacan por su cercanía con la audiencia. “Los grandes dan alcance, pero los micro y nano generan más confianza y conversiones”, sostuvo Elias. Mientras los perfiles más pequeños pueden generar ingresos adicionales, los creadores profesionalizados escalan hacia modelos de negocio más complejos, incluso con el desarrollo de marcas propias.

Los sectores que más usan creadores

El uso de creadores de contenido en Perú se concentra principalmente en sectores vinculados al consumo y el estilo de vida, donde las marcas buscan una conexión más directa con sus audiencias. Según el estudio de CoCreators, el lifestyle —que incluye retail, moda, belleza y consumo masivo— lidera con el 30%, seguido por apuestas deportivas y gaming (18%), educación (16%) y turismo y gastronomía (15%), lo que evidencia que el uso de influencers ya trasciende el entretenimiento y alcanza categorías con alto potencial comercial.

Otros sectores también ganan terreno, como finanzas (11%) y tecnología y startups (9%), lo que refleja una creciente diversificación tanto en el tipo de contenido como en los objetivos de las marcas. Este avance responde a la necesidad de las empresas de comunicar sus productos y servicios de forma más cercana, apoyándose en creadores capaces de traducir mensajes complejos en contenidos accesibles para sus audiencias, explicó Dri Elias.

LEA TAMBIÉN: Los contenidos que prefieren los peruanos cuando se trata de seguir influencers