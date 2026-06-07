El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que conversará con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no responda militarmente a los recientes ataques lanzados por Irán, en un intento por evitar una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, declaró Trump al medio Axios, según informó el periodista Barak Ravid.

Las declaraciones se producen luego de que Irán lanzara misiles contra territorio israelí este domingo, una acción que, según Washington, vulneró el alto el fuego alcanzado entre ambas partes en abril pasado.

Pese al nuevo episodio de tensión, Trump aseguró que las conversaciones para poner fin a la guerra siguen avanzando y afirmó que existe una posibilidad cercana de alcanzar un entendimiento con Teherán.

“Estamos muy cerca de un acuerdo final con Irán. Va a ser un buen acuerdo. No quiero que explote por lo que está pasando ahora”, señaló el mandatario estadounidense.

Trump intenta salvar negociaciones con Irán y pide a Netanyahu contener la respuesta militar. (EFE/EPA/SHAWN THEW)

Trump apuesta por la vía diplomática

El presidente también sostuvo que espera que Israel no responda a los ataques iraníes, argumentando que una represalia podría desencadenar un nuevo ciclo de violencia en la región.

“Espero que Israel no contraataque. Si Bibi contraataca, va a seguir sucediendo como en los últimos 47 años, o los últimos 3.000 años”, manifestó.

Por su parte, el Ejército israelí informó que logró interceptar todos los misiles disparados por Irán, los cuales activaron las alarmas antiaéreas en distintas zonas del país. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños significativos.

Sin embargo, dentro del gobierno israelí surgieron voces que exigieron una respuesta contundente. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, escribió en la red social X que “Teherán debería arder esta noche”.

Negociaciones bajo presión

En declaraciones a Fox News, Trump reconoció que los ataques iraníes complican el proceso de negociación, aunque insistió en que todavía existe margen para alcanzar una solución diplomática.

“El bombardeo iraní no ayudará a las negociaciones”, afirmó, al tiempo que instó a Teherán a regresar a la mesa de diálogo y concretar un acuerdo.

El mandatario también expresó su malestar por recientes operaciones militares israelíes en Líbano, dejando entrever que Washington busca contener las acciones de ambas partes para evitar que el conflicto se extienda a otros frentes.

La guerra entre Israel e Irán cumple 100 días en medio de esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones y evitar una confrontación regional de mayores proporciones.

Elaborado con información de EFE