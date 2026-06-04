El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no puede descartar que el bloqueo impuesto sobre el estrecho de Ormuz se mantenga hasta el Día del Trabajo, el próximo 7 de septiembre, aunque consideró que ese escenario tiene pocas probabilidades de concretarse.

“No lo sé. Quiero decir, creo que podría ocurrir, pero considero que es poco probable”, señaló durante una entrevista concedida al pódcast Pod Force One, del diario New York Post.

La posibilidad de una prolongación del cierre de Ormuz hasta septiembre podría tener repercusiones políticas para el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato previstas para el 3 de noviembre, especialmente si el conflicto con Irán continúa afectando a la economía y a los mercados energéticos.

LEA TAMBIÉN: Trump niega que haya habido una ruptura de las negociaciones con Irán

Pese a ello, Trump se mostró confiado en alcanzar un entendimiento con Irán que permita poner fin a las hostilidades y restablecer el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que, antes del conflicto, circulaba cerca de una quinta parte del petróleo consumido en el mundo.

Confía en una pronta solución

“Creo que esto se resolverá con bastante rapidez”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Irán decidió bloquear el estrecho como represalia al ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, una ofensiva que marcó el inicio de la guerra y que terminó con la muerte del entonces líder supremo iraní, Alí Jameneí, además de varios altos mandos militares.

Las restricciones al tránsito por Ormuz han elevado la preocupación de los mercados por el suministro mundial de petróleo. Foto: EFE.

Posteriormente, en abril, Trump ordenó un cerco sobre los puertos iraníes tras la negativa de Teherán a reabrir el paso marítimo.

Las restricciones impuestas por ambas partes han impulsado los precios internacionales del petróleo debido a las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro global de crudo. Asimismo, han generado efectos en diversas cadenas de producción dependientes de la energía.

Durante la entrevista, Trump destacó la fortaleza que, a su juicio, sigue mostrando la economía estadounidense, apoyándose en los máximos alcanzados por Wall Street, y restó importancia a los pronósticos que anticipan nuevos incrementos en el precio del petróleo.

“Todo el mundo decía que iba a estar a 300 o 400 dólares el barril. Está a 98 dólares el barril, pero no es un precio muy alto si se tiene en cuenta la posibilidad de que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó.

En los últimos tres meses, el petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para el mercado estadounidense, ha acumulado un alza superior al 25%.

Con información de EFE.