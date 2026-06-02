El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este martes que Washington evalúe levantar las sanciones impuestas a Irán como parte de una eventual negociación para reabrir el estrecho de Ormuz.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, el jefe de la diplomacia señaló que esa posibilidad no ha sido considerada por la Administración de Donald Trump.

“No, eso no se ha discutido. No lo hemos ofrecido”, sostuvo Rubio, al remarcar que cualquier flexibilización de las sanciones dependerá de que Teherán acepte limitar sus actividades nucleares.

El funcionario recordó que las medidas restrictivas fueron impuestas debido al enriquecimiento de uranio por parte de Irán y a su programa nuclear.

“Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a altos niveles. Irán está sancionado debido a sus actividades nucleares . Si renuncian a esas actividades, habrá un alivio de sanciones asociado a ese compromiso y al cumplimiento del mismo” , indicó.

Pese a la reciente interrupción de las conversaciones tras la ofensiva israelí en Líbano, Rubio se mostró optimista respecto a la posibilidad de retomar los contactos diplomáticos y alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días.

Según explicó, por primera vez las autoridades iraníes han aceptado discutir aspectos de su programa nuclear que hasta hace pocas semanas se negaban a negociar.

“Podría concretarse hoy, mañana o la próxima semana”, afirmó.

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos solo considerará aliviar las sanciones contra Irán si Teherán limita de manera efectiva su programa nuclear. Foto: EFE.

Jameneí, involucrado en las negociaciones

Rubio también aseguró que cree que el líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, continúa con vida y participa de forma cada vez más activa en las negociaciones con Washington para poner fin al conflicto y facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz.

“No lo hemos visto en público y me imagino que, dado lo que les ha ocurrido a varios dirigentes del régimen, ser muy visibles públicamente probablemente no es algo que se les recomiende a nivel interno”, comentó.

EE.UU. mantiene su postura sobre Taiwán

Durante la misma comparecencia, Rubio abordó la política estadounidense hacia Taiwán y negó que se haya producido algún cambio tras la reciente visita de Trump a China.

El secretario de Estado reiteró que la prioridad de Washington es preservar la situación actual en el estrecho de Taiwán.

“Queremos que se mantenga el statu quo tal como existe hoy. Esa ha sido nuestra política y sigue siéndolo”, declaró.

LEA TAMBIÉN: FMI y BM advierten sobre escasez de petróleo si el estrecho de Ormuz permanece cerrado

Asimismo, destacó que la Administración republicana autorizó una importante venta de armamento a la isla y recordó que en diciembre pasado se aprobó un paquete por US$ 11,000 millones.

Rubio señaló que continúa en evaluación una posible venta adicional de armas a Taiwán valorada en aproximadamente US$ 14,000 millones, que de concretarse sería la mayor operación de este tipo realizada por Estados Unidos.

China considera a Taiwán una provincia rebelde y mantiene abierta la posibilidad de una reunificación por la fuerza, mientras que Washington sostiene desde hace décadas una política de ambigüedad estratégica: no reconoce la independencia de la isla, pero continúa siendo su principal proveedor de apoyo militar.

Con información de EFE.