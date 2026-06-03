Abelardo de la Espriella during an election night rally on May 31.
Abelardo de la Espriella during an election night rally on May 31.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La entusiasta reacción de los mercados ante la sorpresiva victoria del abogado Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo en Colombia está alimentando expectativas de un repunte de la inversión en este país andino rico en recursos naturales.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.