Por un lado, el crecimiento estimado del PBI de Colombia para el 2026 es de 2.7%, mientras que para el caso peruano es de 3.2%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Así, Colombia ocupa el cuarto lugar en ese indicador, por detrás de Paraguay (con un 4.1% de expansión prevista), Perú y Argentina, proyectándose para estos dos últimos un crecimiento similar.

Las autoridades colombianas ultiman los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo para las que están habilitados 41.421.973 ciudadanos que podrán votar para elegir al sucesor de Gustavo Petro, el actual mandatario, quien no puede presentarse a la reelección porque no lo permite la Constitución | Foto: EFE/ Carlos Ortega

Asimismo, el déficit fiscal esperado para el 2026 es de -5.7% del PBI para Colombia, el segundo más grande de la región, solo menor al de Brasil (-7.5% del PBI).

En cambio, se estima que en el 2026 el déficit fiscal del Perú sea de -1.8%, el cuarto más pequeño de América Latina, solo mayor al proyectado para Argentina (que por circunstancias particulares registraría un superávit de 0.3%), Paraguay (-1.3%) y Chile (-1.5%).

Si comparamos el monto total de la deuda pública, en Colombia se estima que cerrará el año en 61.9% del PBI, duplicando el porcentaje de Perú (29.3%).

Las diferencias presentadas se reflejan a su vez en el rendimiento de los bonos soberanos de cada país. La tasa de interés de la deuda peruana se mantiene como la segunda más baja de la región y actualmente se sitúa alrededor del 6% anual.

En cambio, en Colombia, es de 13%, revelando que la percepción de riesgo es mayor para los bonos de ese país.

La inflación acumulada de los últimos doce meses a febrero del 2026, además, fue de 5.3% en Colombia, y en Perú, llegó al 2.2%.

En suma, Perú supera a Colombia, en todos los indicadores, pero hay una excepción: la variación porcentual en 12 meses del valor de las exportaciones no tradicionales (promedio de febrero 2025 a enero 2026) que llegó a 13.2% para Colombia y a 12.9% para Perú, ocupando ambos países los primeros lugares de la región.

Elecciones

Según los últimos sondeos, el oficialista Iván Cepeda, delfín de Gustavo Petro, ocupa el primer lugar en intención de voto y disputaría la segunda vuelta con el derechista Abelardo de la Espriella o con la uribista Paloma Valencia.

Las mesas de votación permanecerán habilitadas hasta las 4 de la tarde en todo el territorio colombiano. Foto de Raúl Arboleada Y Jaime Saldariaga de AFP.

Con todo, el país vecino se divide hoy entre continuar lo iniciado por el gobierno de izquierda del Pacto Histórico o volver a directrices más alineadas con los anteriores gobiernos.