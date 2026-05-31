Según los últimos sondeos, el oficialista Iván Cepeda, delfín de Gustavo Petro, ocupa el primer lugar en intención de voto. (Alberto Boal / EFE)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Perú no es el único país de la región con un proceso electoral en curso. El domingo 31 de mayo, se llevará a cabo la primera vuelta de los comicios presidenciales de Colombia, ¿cómo se encuentra el país cafetalero en términos macroeconómicos?

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