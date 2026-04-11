Perú finalizó el 2025 con un déficit fiscal de 2.2% del PBI, ¿cómo están nuestros vecinos? (Foto: iStock)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La deuda del sector público es uno de los indicadores que emplea el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para comparar nuestro país con sus pares de la región en términos macroeconómicos, ¿cómo nos situamos?

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