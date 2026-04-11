La deuda del sector público es uno de los indicadores que emplea el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para comparar nuestro país con sus pares de la región en términos macroeconómicos, ¿cómo nos situamos?
Para efectuar una adecuada evaluación, debemos utilizar la deuda como porcentaje del PBI, es decir, con relación a lo que produce el país.
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Por un lado, México cerró el 2025 con una deuda pública equivalente al 52.6% del PBI, mayor a la meta establecida (51.4% del PBI), según medios especializados.
Las autoridades mexicanas sostuvieron que un crecimiento económico menor al estimado y los cambios en las señales comerciales de Estados Unidos, su primer socio comercial, influyeron en los resultados.
Por su parte, Chile alcanzó un nivel de deuda pública de 41.7% del PBI al finalizar el año pasado, por debajo de lo proyectado (42.2%). Sin embargo, las autoridades de ese país también reportaron una contracción en la recaudación, lo que llevó al gobierno entrante de José Antonio Kast a anunciar un recorte en el gasto estatal.
Finalmente, en el caso peruano, se reportó una deuda pública del 30.2% del PBI al cierre del 2025, situándose como el más bajo de la región.
Para fines del 2026, el BCRP estima que Perú bajará aún más ese indicador, a 29.3% del PBI, mientras que en México y Chile llegaría a 59.9% y 43.7% del PBI, respectivamente.
Con todo, se puede concluir que Perú es un país menos endeudado que México y Chile.
En términos de déficit fiscal, el de México cerró en 4.3% del PBI el año pasado, mientras que el de Chile, en 2.8% de PBI.
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Pero Perú finalizó con un déficit fiscal de 2.2% del PBI, evitando incumplir por tercer año consecutivo con la meta, por el impulso de los altos términos de intercambio en el contexto de altos precios de los metales.
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.