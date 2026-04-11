Para efectuar una adecuada evaluación, debemos utilizar la deuda como porcentaje del PBI, es decir, con relación a lo que produce el país.

Por un lado, México cerró el 2025 con una deuda pública equivalente al 52.6% del PBI, mayor a la meta establecida (51.4% del PBI), según medios especializados.

Las autoridades mexicanas sostuvieron que un crecimiento económico menor al estimado y los cambios en las señales comerciales de Estados Unidos, su primer socio comercial, influyeron en los resultados.

México cerró el 2025 con una deuda pública equivalente al 52.6% del PBI. (Foto: iStock / Andrzej Rostek)

Por su parte, Chile alcanzó un nivel de deuda pública de 41.7% del PBI al finalizar el año pasado, por debajo de lo proyectado (42.2%). Sin embargo, las autoridades de ese país también reportaron una contracción en la recaudación, lo que llevó al gobierno entrante de José Antonio Kast a anunciar un recorte en el gasto estatal.

Finalmente, en el caso peruano, se reportó una deuda pública del 30.2% del PBI al cierre del 2025, situándose como el más bajo de la región.

Chile alcanzó un nivel de deuda pública de 41.7% del PBI en el 2025. Foto: tifonimages/Getty Images

Para fines del 2026, el BCRP estima que Perú bajará aún más ese indicador, a 29.3% del PBI, mientras que en México y Chile llegaría a 59.9% y 43.7% del PBI, respectivamente.

Con todo, se puede concluir que Perú es un país menos endeudado que México y Chile.

En términos de déficit fiscal, el de México cerró en 4.3% del PBI el año pasado, mientras que el de Chile, en 2.8% de PBI.

Pero Perú finalizó con un déficit fiscal de 2.2% del PBI, evitando incumplir por tercer año consecutivo con la meta, por el impulso de los altos términos de intercambio en el contexto de altos precios de los metales.