Paraguay versus Perú, ¿en qué destaca la economía de cada país? (Foto de la ciudad de Asunción, capital de Paraguay / Fuente: Wikimedia commons)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Cuando se hace referencia al Perú, incluso en medios internacionales, siempre se destaca la estabilidad macroeconómica, pese a los vaivenes políticos y los frecuentes cambios de gobierno, pero, ¿superamos a Paraguay?

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