El país guaraní también viene mostrando buenos indicadores, al punto que se le ha llegado a denominar el ‘baby Perú’.

¿Qué país destaca hoy más en términos macroeconómicos? ¿Perú o el pequeño país mediterráneo del centro de Sudamérica?

Por un lado, el resultado del sector público no financiero (déficit fiscal) en Perú fue equivalente al -2.2% del PBI a finales del 2025, mientras que el de Paraguay fue -1.7%.

Chile tuvo un resultado similar al de Paraguay y Perú, de -2.1% del PBI. Solo Argentina y Ecuador registraron un resultado de déficit menor a 1% o de superávit, respectivamente, pero son casos atípicos.

Perú y Paraguay lideran en la región en indicadores macroeconómicos. Composición propia/ Fuente: Wikimedia commons/ Fotos de John Serrao y Mistertembó123

La nación gaucha está atravesando un shock muy fuerte de reducción de gasto estatal a raíz de las políticas de Milei, y Ecuador es un país dolarizado.

En el 2026, se proyecta que Perú cerrará con un déficit fiscal de -1.8% del PBI, y el del país guaraní será de -1.4%.

En cuanto a la deuda pública, en el caso peruano llega a 30.2% del PBI hacia el cierre del año pasado, siendo el más bajo de América Latina, y en el 2026 el instituto emisor estima que caerá a 29.3%.

Para Paraguay, el segundo puesto en la región, la deuda pública llegó el año pasado a 41.7% del PBI, y en el 2026 se proyecta que caerá a 40.6% del PBI.

Ahora, viendo el dato crecimiento del PBI, este año se calcula que Perú registrará un avance de 3.2%, ocupando el segundo lugar entre los países de América Latina, y siendo superado por Paraguay que expandirá su economía en 4.1%.

Para el 2027, Paraguay seguirá ocupando el primer puesto y Perú el segundo, con un crecimiento de 3.9% y 3.2%, respectivamente.

La fuente de estos datos de crecimiento es Latam Consensus Forecast (marzo 2026), los propios bancos centrales, institutos de estadística y, para Perú, el BCRP.

Si retrocedemos al 2025, de acuerdo con el Banco Mundial, el país que más creció en la región fue Argentina (4.6% de crecimiento), y Paraguay ocupó el segundo lugar (4.2%), dejando a Perú en el tercer puesto (3.44% según INEI).

“Paraguay tiene un economista de presidente, que ha sido ministro de economía y director del banco central”, destacó Julio Velarde, presidente del BCRP, durante una reciente presentación.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, inició su mandato en el 2023. Fue elegido por el Partido Colorado, grupo político casi hegemónico en ese país, identificado ideológicamente como de derecha, pues lo ha gobernado de forma casi ininterrumpida desde 1948, con la excepción del periodo 2008-2013.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña. (Foto de Isaac Fontana / EFE)

De lo presentado, se puede concluir que no es Perú, sino Paraguay la estrella de crecimiento hoy en Latinoamérica.

*La fuente de los datos de déficit fiscal y deuda pública es Fiscal Monitor (octubre del 2025) y BCRP (Perú).