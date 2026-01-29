Al cierre del 2025 el Perú logró cumplir con la meta de déficit fiscal de 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI), uno de los resultados más bajos de Latinoamérica, pero ¿cómo lo logró?

De acuerdo con un reciente análisis de Fitch Ratings, el Perú consiguió evitar un tercer incumplimiento fiscal impulsados por dos motores, uno local y otro externo.

Un primer factor fue el impulso que generaron los términos de intercambio en los ingresos ante los mayores precios internacionales de los metales.

“Parte de este buen desempeño es simplemente el hecho de que los precios del cobre son altos y los términos de intercambio son bastante beneficiosos para el Perú”, comentó Richard Francis, Co-Head de Calificaciones Soberanas para las Américas en Fitch.

El oro sube a un récord mientras el dólar está más débil. Photographer: Akos Stiller/Bloomberg

Pese a este panorama de altos precios, Francis subrayó que no se logró generar un mayor dinamismo económico, pues anteriormente, con términos de intercambio similares, el país solía crecer por encima del 5% y no al 3% proyectado para los próximos años.

Un segundo factor clave para alcanzar la consolidación fiscal fueron los recortes en el gasto público. Según Fitch, está estrategia se ha repetido en varios países de la región.

“En la mayoría de los casos [el resultado] ha sido más por una compresión del gasto. El crecimiento de los ingresos no ha sido una característica importante de la consolidación fiscal”, indicó Shelly Shetty, jefa de calificaciones soberanas para las Américas de Fitch Ratings.

De hecho, el análisis mostrado por la calificadora precisó que el ajuste en el Perú ha venido principalmente por los recortes que por los ingresos.

De cara al 2026, Fitch Ratings advirtió que mantener este cumplimiento fiscal se enfrentará a la disfuncionalidad política en medio de las elecciones presidenciales .