El gobierno de Perú logró alcanzar su meta de déficit fiscal del 2.2% del PBI el año pasado. (Imagen: Andina)
), uno de los resultados más bajos de Latinoamérica, pero ¿cómo lo logró?

De acuerdo con un reciente análisis de , el Perú consiguió evitar un tercer incumplimiento fiscal impulsados por dos motores, uno local y otro externo.

Un primer factor fue el impulso que generaron los términos de intercambio en los ingresos ante los .

Parte de este buen desempeño es simplemente el hecho de que los precios del cobre son altos y los términos de intercambio son bastante beneficiosos para el Perú”, comentó Richard Francis, Co-Head de Calificaciones Soberanas para las Américas en Fitch.

LEA TAMBIÉN: Fitch Ratings proyecta PBI de 3% para Perú en 2026, ¿cómo ven la incertidumbre electoral?

Pese a este panorama de altos precios, Francis subrayó que no se logró generar un mayor dinamismo económico, pues anteriormente, con términos de intercambio similares, el país solía crecer por encima del 5% y no al 3% proyectado para los próximos años.

Un segundo factor clave para alcanzar la consolidación fiscal fueron los recortes en el gasto público. Según Fitch, está estrategia se ha repetido en varios países de la región.

En la mayoría de los casos [el resultado] ha sido más por una compresión del gasto. El crecimiento de los ingresos no ha sido una característica importante de la consolidación fiscal”, indicó Shelly Shetty, jefa de calificaciones soberanas para las Américas de Fitch Ratings.

De hecho, el análisis mostrado por la calificadora precisó que el ajuste en el Perú ha venido principalmente por los recortes que por los ingresos.

De cara al 2026, Fitch Ratings advirtió que mantener este cumplimiento fiscal se enfrentará a la disfuncionalidad política en medio de las .

