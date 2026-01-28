En medio de un contexto electoral, la economía de Perú alcanzaría un crecimiento de 3% en el 2026, según las recientes proyecciones presentadas por la calificadora de riesgo Fitch Ratings.

Si bien el crecimiento se ha consolidado en alrededor de 3%, este desempeño representa una “ oportunidad perdida ” teniendo en cuenta los altos precios del cobre y el oro , comentó Richard Francis, Co-Head de Calificaciones Soberanas para las Américas en Fitch.

“El crecimiento realmente se ha desacelerado desde sus picos históricos cuando los términos de intercambio eran tan buenos y Perú solía crecer por encima del 5%. De alguna manera, la disfuncionalidad política ha llevado a una oportunidad perdida en el crecimiento”, explicó.

Según indicó, la resiliencia macroeconómica se enfrenta a un sistema político disfuncional, pues el país ha tenido siete presidentes en los últimos ocho años y cinco ministros de finanzas solo desde inicios de 2024.

En medio de un contexto electoral, la economía peruana alcanzaría un crecimiento de 3% en el 2026. (Imagen: Fitch Rating)

¿Cómo observan el periodo electoral?

Para Fitch, el periodo de elecciones 2026 en el Perú se observa con cautela debido a la extrema fragmentación, con cerca de 40 partidos registrados y un sistema de partidos que califican como “débil”.

“Aunque estamos entrando a febrero y la primera vuelta de las elecciones es en abril, ninguno de los principales candidatos tiene más del 11.7% de la intención de voto. Creo que esta inestabilidad se debe en parte a que el sistema de partidos políticos es bastante débil, fragmentado y alineado mayoritariamente a lealtades individuales y no a partidos ”, señaló Francis.

Si bien las reformas políticas que se aprobaron hace un par de años podrían ayudar, después de estas elecciones, a reducir la disfuncionalidad política, aún quedan dudas sobre cuál sería el nuevo presidente y su marco de política económica y fiscal.

El representante de la calificadora precisó que luego de las elecciones se enfocarán en evaluar si el nuevo mandatario de Perú será capaz de completar su mandato de cinco años, si podrá trabajar con un Congreso de la República que seguiría fragmentado, así como en las expectativas para proyectos mineros y reformas.