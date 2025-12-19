Se revisaron al alza de las expectativas para la economía peruana. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyectó que el Producto Bruto Interno (PBI) alcanzaría un crecimiento de 3.3% en 2025. Pero ¿cómo se comportará en el año electoral?

Pese al contexto marcado por las elecciones generales, que normalmente imprimen cierta incertidumbre, la proyección para el PBI del 2026 se ajustó al alza desde el 2.9% hasta 3%.

Durante el último reporte de inflación del 2025, el presidente del BCRP, Julio Velarde, precisó que la expansión del 2026 estaría influenciada por una mayor demanda interna por la evolución de la inversión privada y el consumo privado, así como por el avance de sectores con mayor valor agregado.

Velarde indico que las expectativas muestran que las empresas continúan con interés por invertir, por lo que no parece notarse un efecto por el periodo electoral.

PBI por gasto. RI de diciembre. Fuente: BCRP

¿Qué sectores estarían dinámicos en el 2026?

Las proyecciones sectoriales muestran un PBI no primario, con actividades de mayo valor agregado, que crecerían 3.3% el próximo año, cifra que se ajustó al alza desde 3.1%. El sector que tuvo el mayor ajuste positivo fue construcción: el BCRP espera que se expanda 2.5% (en el reporte de septiembre, proyectaba solo 2%),

Aún con el ajuste, hace solo unas semanas, los actores del sector estaban menos optimistas por el crecimiento por debajo del 3% que ellos también esperan. Hasta el momento, la Cámara de la Construcción del Perú (Capeco), ha adelantado que, en el año entrante, habrá una ralentización en la tasa de crecimiento del PBI de construcción (2.8%).

“Lo que está claro es que el próximo año no se va a crecer tanto como este. Las razones están expuestas: la incertidumbre política, la necesidad de controlar el déficit fiscal, el populismo del Congreso de la República y vamos a ver cómo terminamos con los problemas que nos llevan a arbitrajes”, sostuvo Guido Valdivia, director ejecutivo.

PBI por sectores. Fuente: BCRP