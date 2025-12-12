Compras de dólares del BCR este año
Compras de dólares del BCR este año
Únete a nuestro canal
Newsletter finanzas
Omar Manrique
mailOmar Manrique

El dólar siguió este año una senda claramente bajista ante el sol, que se mantuvo hasta inicios de noviembre, momento desde el que un protagonista clave marcó una señal que estabilizó al mercado cambiario.

TE PUEDE INTERESAR

BCRP saca tarjeta amarilla con compra de dólares, ¿cambiará la tendencia a la baja?
Dólar cae 10% ante el sol, ¿qué figura prominente lo ancla pese a caos político?
Oro en récord: ¿comprará el BCRP más lingotes? Esto responde el Banco Central
Plata duplica precio en el año y desata migración, ¿quiénes celebran en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.