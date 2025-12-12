Hasta el 5 de noviembre, la divisa acumulaba un descenso de 10.4% al pasar de S/ 3.761 a S/ 3. 3705, pero desde esa fecha al presente registra una variación nula al tomar los precios de inicio y fin de ese lapso.

En ese ínterin, la moneda estadounidense no permaneció estática, pero sus fluctuaciones se dieron por encima de S/ 3.36 al cierre de cada sesión, pese a que los fundamentos que respaldan la apreciación del sol este año y que permiten que el dólar continúe por debajo de S/ 3.40 desde mediados de octubre se mantienen incólumes.

Esa dispar evolución radica en que desde aquel 5 de noviembre retomó sus intervenciones en el mercado cambiario mediante la compra de dólares al contado –luego de cinco años- y reforzó su actividad mediante instrumentos derivados (swap cambiarios), tras la acelerada caída que mostró previamente el billete verde.

Ese día, la autoridad monetaria compró US$ 27 millones a un tipo de cambio de S/ 3.366 e hizo que la divisa, que en ese jornada bordeó los S/ 3.35, se recompusiera y culminará la jornada en S/ 3.3705.

En las siguientes semanas, el BCRP realizó estas operaciones en niveles similares que redundaron en que la cotización del dólar se mantenga por encima de S/ 3.36. Desde inicios de noviembre, fueron ocho sus adquisiciones en el mercado de cambios por un total de US$ 855 millones. La última y más abultada de todas fue el jueves 4 del mes en curso, previo a los feriados, con un importe de US$ 294 millones.

En el mencionado periodo, además, el instituto emisor ha intervenido indirectamente a través de swap cambiarios, operaciones con las que, en la práctica, aumenta la demanda de la divisa por parte de participantes del mercado, como bancos e instituciones financieras en general.

Los inversionistas ven una clara tendencia a la baja del dólar en el plano local e internacional (Grupo GEC).

Un “piso” para el dólar

Con esta activa participación del BCRP en el mercado cambiario, habría puesto un “piso” o “soporte” temporal de S/ 3.36 al dólar, no para cambiar su tendencia sino para moderar su retroceso o que este no sea acelerado, según ejecutivos del sistema financiero.

En el corto plazo, hasta fin de año, el dólar seguirá moviéndose entre S/ 3.35 y S/ 3.40, pero con el “piso” de S/ 3.36, manifestó a Gestión el vicepresidente de estrategia y gestión de portafolios de Rímac Seguros y Reaseguro, Javier Gamboa.

“No es novedad que el BCRP actúe interviniendo en el spot (mercado de cambios interbancario al contado), o indirectamente con derivados, para suavizar el movimiento del dólar. No intervenía (en años anteriores) porque desde el 2021 no ha habido presión alcista. Pero ahora ocurre que la caída del dólar ha sido relativamente fuerte”, expresó.

El declive acumulado por el dólar en el 2025 comienza a afectar a la economía con presiones deflacionarias, por el pass through significativo que existe en el país, que importa naturalmente bienes, ahora más baratos por la evolución del tipo de cambio, dijo.

Además, tiene impacto en exportadores, en particular el sector agroindustrial, pues al tener gastos en moneda nacional, les complica el hecho de que ahora reciban menos soles por los dólares que generan de ingresos, afirmó.

“Eso el BCRP lo observa, por eso compra activamente dólares. Lo que el BCRP no hace es cambiar la tendencia (del tipo de cambio), sino suavizarla; no se pone necio con el nivel al que interviene, puede reevaluarlo (el piso)”, comentó.

¿Qué dice el BCRP sobre sus intervenciones en el mercado cambiario?

De hecho, recientemente el presidente del Banco Central, Julio Velarde, precisó: “Siempre hemos intervenido para evitar volatilidad excesiva. Nuestro compromiso es con la inflación, no con el tipo de cambio”.

Julio Velarde enfatiza que el BCRP no tiene compromiso con el tipo de cambio, sino con la inflación.

Las entidades financieras concuerdan con lo anterior, pero enfatizan que el papel del BCRP es morigerar el comportamiento con sus compras al contado y derivados, pero sin modificar la tendencia de la divisa.

Así, en cuanto a los swap cambiarios venta –que al colocarse atenúan presiones alcistas sobre el dólar-, a lo largo del año y en particular en noviembre el BCRP ha dejado que venzan o los ha renovado parcialmente (no totalmente), pues de esa forma evita que la divisa estadounidense caiga más fuertemente, acotó Gamboa.

Un gerente del sistema financiero indicó que con las notorias intervenciones del BCR en semanas previas, “el mercado solito está operando el S/ 3.360 como si fuera piso” al haber internalizado que el BCRP está detrás de ese “soporte”.

Gamboa consideró que, de acuerdo a reevaluaciones posteriores que haga el instituto emisor sobre las condiciones para el dólar a nivel global, puede ir modificando el piso o soporte del tipo de cambio.

De este modo, si, por ejemplo, los problemas de déficit fiscal o de comercio exterior en EE.UU. se acentúan, la divisa puede debilitarse aún más, tendencia ante la que el BCRP podría bajar el nivel del tipo de cambio al cual interviene y, por tanto, el dólar tendría margen para continuar en descenso en el mercado local, sostuvo el ejecutivo.