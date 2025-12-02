El mineral plateado, del que Perú es el tercer mayor productor en el mundo, alcanza cotas históricas en este 2025 y aceleró su paso en las últimas semanas al punto que ayer cerró en US$ 58 la onza, cotización que duplica a la verificada a fin del 2024 (US$ 29).

El metal, junto con el oro, es considerado activo refugio, rol que reverbera aún más en el presente año, conforme monedas fuertes, en particular el dólar, se deprecian por el debilitamiento de las economías y temores a políticas fiscales laxas para atenuar la desaceleración de la actividad.

Precio de la plata ha trepado fuertemente en el 2025. (Foto: Akos Stiller/Bloomberg)

Dólar

El dólar, que en el año cede 8.4%, ahora es visto con resquemor por parte de los inversionistas globales que, como opción, se voltean al oro y la plata e impulsan sus cotizaciones. Estos sopesan la posibilidad de que EE.UU. aplique medidas expansivas que exacerben su ya abultado déficit fiscal, lo que causaría mayor deterioro a su moneda.

Además, datos de empleo, ventas minoristas y del sector fabril estadounidense afianzaron en las últimas dos semanas la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés en diciembre para impulsar la economía, perspectiva que refuerza a metales como el oro y la plata que, per sé, no brindan rendimientos (y se favorecen de menores tasas de interés), según Marco Contreras, head de research de Kallpa SAB. Así, en el último mes la plata escaló 21%.

Determinante es también, en la evolución del metal precioso, el predominio de la demanda sobre la oferta global, con esta última limitada por la reducción de los inventarios chinos de plata a mínimos en una década, a medida que aumentaron las ventas a la Bolsa de Metales de Londres.

Presión

El mayor centro de comercio mundial de minerales está bajo presión de demanda no solo de inversionistas financieros, sino también, recientemente, de compradores estadounidenses que se apuraron en acopiar el metal luego de que el gobierno de Donald Trump incluyera a la plata en la lista de materias críticas, tal como hizo antes con las tierras raras.

Pero las compras globales, asimismo, son empujadas por las previsiones de mayores requerimientos del metal para los sectores industriales, componentes de inteligencia artificial, transición energética y vehículos eléctricos, entre otros.

BVL

El ascenso de la plata coadyuva al desempeño de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a través de las acciones de empresas como Volcan, Buenaventura y, en menor medida, Nexa y Cerro Verde, refirió Contreras. La BVL subió ayer 0.17%% y en el año avanza 31% ante la trepada de los metales.

El título de Volcan se elevó 26% solo en la última semana, en gran parte por la cotización de la plata, sostuvo el analista de Kallpa SAB.

La acción, que suele exhibir alta volatilidad, atrae a muchos inversionistas pequeños, dijo.

La plata, a su vez, es muy volátil y se le conoce como el “oro apalancado”, porque reacciona más fuertemente que el metal dorado a los acontecimientos positivos o negativos que influyen en los mercados, acotó.

Respaldo

Según Jorge Ramos, chief capital markets & investor relations officer de Fibra Prime, los inversionistas están buscando activos con respaldo real, ante la pérdida de valor del dólar a nivel global en el último año.

Tras la subida que acumuló el oro, de más de 50% en el año, los inversionistas “han migrado” a la plata, como alternativa de activo seguro, sostuvo. Así, el repunte en la cotización del metal plateado se ha observado principalmente en los últimos seis meses, agregó.

“Al final los metales son un recurso escaso. Con las leyes medioambientales, (además) se hace cada vez más difícil desarrollar nuevos proyectos y eso genera que en momentos de alta demanda como el que estamos pasando ahora muchas veces el precio se vaya más arriba de lo que debería valer“, aseveró Ramos.

En la BVL, destacó en particular el efecto de alza de la plata en Volcan, pues representa el 50% “del valor económico de la empresa”.

Empresas junior

La subida de la plata tiene un efecto también en la actividad de las mineras junior, pues proyectos que antes no lo eran “ahora se vuelven rentables”, manifestó Jorge Ramos, de Fibra Prime.

Este segmento es de alto riesgo y comprende compañías dedicadas a la exploración. En lo referido a plata destacan PPX Mining, Bear Creek, Altura Minerals y Regulus Resources, dijo Ramos.

La subida de la plata tiene un efecto también en la actividad de las mineras junior. (Foto: Andina)

El alza de la plata eleva el atractivo de los proyectos de esas mineras como objetivos de compra, afirmó Marco Contreras, de Kallpa SAB.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.