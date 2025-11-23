Minsur bajo la lupa de Credicorp Capital, ¿qué concluye en su análisis? (Foto: Minsur)
Minsur bajo la lupa de Credicorp Capital, ¿qué concluye en su análisis? (Foto: Minsur)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Las empresas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzarían un récord en la repartición de dividendos este año, ¿Minsur seguirá en esa línea?

TE PUEDE INTERESAR

Southern repartirá altos dividendos en la recta final del año, ¿Tía María influye?
Lavado de activos: los tres delitos que movieron más dinero en los últimos 10 años
BCRP saca tarjeta amarilla con compra de dólares, ¿cambiará la tendencia a la baja?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.